Microsoft verwacht 30 miljard verbonden apparaten in 2020

Tijdens Microsoft Build 2018 heeft de techgigant een aantal cijfers gedeeld die betrekking hebben op het Internet of Things (IoT). Deze technologische ontwikkeling leidt ertoe dat we meer apparaten gaan gebruiken, waardoor het datagebruik toeneemt. Maar wat kunnen we dan precies verwachten?

CEO Satya Nadella ging op die vraag in tijdens de keynote. “De wereld wordt een computer”, luiden zijn woorden. Hij ziet dat computing onderdeel wordt van iedere persoon, plek en ding. Door de wereld als een computer te zien hebben ontwikkelaars veel invloed, waar grote verantwoordelijkheden bij horen. Daarom dienen we niet alleen te kijken naar wat computers kunnen doen, maar ook naar wat ze moeten doen.

Cijfers

Deze ontwikkeling leidt volgens de CEO van Microsoft tot 30 miljard verbonden apparaten in 2020. Die verschillende apparaten zorgen voor de volgende cijfers:

Individuen genereren per dag 1,5 GB aan data.

Slimme huizen, of in het Engels Smart Homes, genereren per dag 50 GB aan data.

Zelfrijdende auto’s genereren per dag 5 TB aan data.

Slimme gebouwen generen 150 GB data per dag.

Het is onduidelijk waar Microsoft deze cijfers op baseert. Ze sluiten in ieder geval aan bij de verwachtingen die Nadella in de keynote uitsprak. Daarnaast is het optimisme te verklaren door de activiteiten van het bedrijf rondom IoT. Zo laat het bijvoorbeeld Custom Vision op Azure IoT Edge werken. Hierdoor kunnen onder andere drones en industriële apparaten snel in actie komen zonder dat cloudconnectiviteit nodig is.

Andere aankondigingen tijdens Build gingen weer meer in op ontwikkelaars. Zo maakte Microsoft de Visual Studio Live Share-dienst beschikbaar en kwam het met de uitspraak “elke ontwikkelaar wordt een AI-ontwikkelaar”.