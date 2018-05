Hoe technologie de neushoorn redt

Dimension Data en Cisco hebben met succes een testproject in Zuid-Afrika afgerond waarmee de stroperij van neushoorns met 96 procent is gedaald. De twee bedrijven breiden het anti-stroopprogramma Connected Conservation nu uit naar meer Afrikaanse landen.

In wildreservaten is het elke dag een komen en gaan van honderden mensen, van medewerkers over leveranciers tot toeristen die naar de dieren komen kijken. De activiteiten van die mensen worden doorgaans niet goed in de gaten gehouden. De reservaten liggen op afgelegen locaties met beperkte communicatiemogelijkheden en een rudimentaire ICT-infrastructuur. Daar willen Cisco en Dimension Data met Connected Conservation een oplossing voor bieden.

“De technologie van Connected Conservation is ontworpen om het land proactief te beschermen tegen mensen”, vertelt Bruce Watson, Group Executive voor de Global Cisco Alliance bij Dimension Data, in een persbericht. “De dieren worden niet aangeraakt en kunnen vrij rondlopen. Je kan het zien als een beschermend net dat wordt gevormd met gesofisticeerde technologie, mensen en gadgets.”

Connected Conservation

Het Connected Conservation-programma omvat grofweg vier aspecten: digital infrastructure, hybrid cloud, digital workplace en cybersecurity. Zo worden er (warmte)camera’s, druksensoren en drones doorheen het park verspreid om een oogje in het zeil te houden wie er komt en gaat. De camera’s worden bediend vanuit een controlekamer waar alle data ook in realtime kan worden geanalyseerd. De voorziening van outdoor wifi laat toe dat parkwachters op een stabiele en veilige manier met elkaar communiceren, zonder dat stropers kunnen meeluisteren.

Sinds de technologie in 2015 in een Zuid-Afrikaans privéreservaat in gebruik werd genomen, daalde de stroperij van neushoorns er met 96 procent. In 2017 werd zelfs geen enkele neushoorn in het reservaart slachtoffer van stropers. Na dat eerste succes wordt het programma uitgebreid naar Zambia, Kenia en Mozambique om ook daar de neushoornpopulatie verder te beschermen. De uitbreiding moet ook helpen om de stroperij van de Afrikaanse Savanne-olifanten te doen dalen.

Globaal

Op termijn hopen Cisco en Dimension Data hun oplossing globaal te kunnen aanbieden om zo alle bedreigde diersoorten te beschermen. “Technologie biedt ons meer dan ooit de mogelijkheid om de wereld te veranderen, niet morgen, niet ooit, maar nu”, vertelt Karen Walker, Chief Marketing Officer bij Cisco. “We willen de oudste en meest kwetsbare dieren beschermen met de nieuwste innovaties op het vlak van connectiviteitstechnologie.”