Bitcoin cash-miners getroffen door kritische kwetsbaarheid

Er is een kritische kwetsbaarheid aangetroffen in de Bitcoin ABC software, die mogelijk gevolgen gaat hebben voor miners van de cryptovaluta. Afgelopen maandag maakte Bitcoin ABC in een veiligheidsbericht bekend dat er een kritische kwetsbaarheid was aangetroffen in versie 0.17.0, met het potentieel om een probleem te veroorzaken in het bitcoin cash-netwerk.

Om de kwetsbaarheid uit te buiten, moet een aanvaller een ‘foute’ transactie uitvoeren die geaccepteerd wordt binnen Bitcoin ABC. Als dat het geval is, wordt die transactie gemined in een blok. Zodra dat blok is vastgesteld, verwerpt dat alle andere versies van bitcoin cash gerelateerde implementaties.

Grote gevolgen

“De foute transactie zou een bitflag van 0x20 set in de hash-type kunnen bevatten,” schrijft het bedrijf hierover. Mocht dat zo zijn, kan de fout ervoor zorgen dat BUCash en andere versies van Bitcoin ABC vóór 0.17.0 losgekoppeld worden van de rest van de blockchain. Het is niet zeker hoe andere nodes daaronder te lijden zullen hebben.

De kritische bug is op 26 april bij Bitcoin ABC gemeld. Maar, doordat de bug anoniem gemeld werd, roept het bedrijf de tipgever op zijn identiteit bekend te maken, zodat er een beloning gegeven kan worden. Ondertussen werkt het bedrijf aan technieken die ervoor zullen zorgen dat dit soort fouten niet meer uitgebuit kunnen worden.

Miners die gebruikmaken van Bitcoin ABC krijgen het dwingend advies om zo snel mogelijk hun software te updaten naar versie 0.17.1, om ervoor te zorgen dat de kwetsbaarheid niet meer uitgebuit kan worden.