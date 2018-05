Nieuwe Citrix Workspace-app biedt zelfde ervaring voor alle apps

Citrix heeft tijdens zijn Synergy-conferentie in Anaheim de nieuwe Citrix Workspace-app laten zien. Deze toepassing zorgt ervoor dat de gebruikerservaring en veiligheid van Software as a Service (SaaS)-, mobiele en virtuele apps gelijk zijn op verschillende endpoints.

Het bedrijf breidt hiermee zijn bestaande mogelijkheden uit. Voorheen verbond Citrix virtuele apps, desktops en mobiele apps met elkaar. Met de Citrix Workspace-app komen daar ook SaaS-apps en content bij. Het complete aanbod laat medewerkers op iedere plek en vanaf ieder apparaat toegang krijgen tot hun web-, SaaS-, Windows, Linux en mobiele apps, desktops en bestanden. Naar eigen zeggen gaat het hiermee om de eerste geïntegreerde digitale werkruimte voor bedrijven.

Tijdens de presentatie werd ook duidelijk welke SaaS-apps Citrix precies ondersteunt. Het gaat onder meer om Office 365, Amazon Web Services, Salesforce, G Suite, Oracle, ServiceNow, Box en Dropbox. In onderstaande foto van Citrix zie je het overzicht.

The most popular app, integrated right out of the box. YES! #CitrixWorkspace app. #CitrixSynergy pic.twitter.com/WUPLAAdMXn

— Citrix (@citrix) May 8, 2018