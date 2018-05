‘Gemiddeld elke 10 seconden nieuwe Android-malware’

Beveiligingsonderzoekers van G DATA zien de statistieken voor Android-malware groeien. In het eerste kwartaal ontdekten zij 846.916 nieuwe malwaresoorten voor het besturingssysteem, ongeveer twaalf procent meer dan dezelfde periode een jaar eerder. Omgerekend betekent dat elke tien seconden nieuwe malware, zo laat het bedrijf weten aan Techzine.

Per dag kwamen er in de eerste drie maanden gemiddeld 9.411 nieuwe soorten malware bij. Voor het gehele jaar voorspelt G DATA ongeveer 3,4 miljoen nieuwe Android-bedreigingen. Deze cijfers komen voort uit het feit cybercriminelen zich ervan bewust zijn dat mobiele apparaten worden ingezet voor allerlei digitale taken, van winkelen en bankieren tot het versturen van zakelijke e-mails.

Oorzaken

Daarnaast noemt G DATA de beslissing van Google om niet langer apparaten te certificeren die met Android 7 Nougat zijn uitgerust “niet verantwoordelijk”. Dit omdat het bedrijf met Project Treble en andere maatregelen al is begonnen fabrikanten te overtuigen om smartphones op tijd uit te rusten met updates en de nieuwste versie van Android.

Voor fabrikanten is certificatie echter van groot belang. Op deze manier krijgen zij namelijk toegang tot Google Mobile Services, die alle services en apps van het bedrijf omvatten, inclusief de Play Store. Vandaag de dag moeten smartphones en tablets geleverd worden met Android 8 Oreo, zodat Project Treble op alle nieuwe apparaten wordt geïmplementeerd.

Door het project kan het besturingssysteem sneller van updates worden voorzien. Voor ontwikkelaars is het sneller voorzien in belangrijke updates van groot belang. Smartphones en tablets die volledig up-to-date zijn, zijn minder vatbaar voor aanvallen doordat beveiligingslekken met patches zijn gedicht.

Ook ziet G DATA de manier waarop smartphonefabrikanten klanten informeren over updates van het apparaat en besturingssysteem als een oorzaak. De gebruiker wordt verteld dat zijn device over alle beveiligingsupdate beschikt en up-to-date is, wat niet waar zou zijn. Het gaat om meer dan 1.000 smartphones, vooral instap- en middenklasse modellen. Dit gebeurt ook bij fabrikanten van bekende merken, aldus het bedrijf.

Een oplossing hierin zou zijn om smartphonefabrikanten te verplichten minimaal vier jaar lang na de introductie het toestel van updates te voorzien. Dit plan is afkomstig van de Consumentenbond.