Google brengt Apple Wallet-achtige functionaliteit naar Google Pay

Het is een functie die we al lange tijd verwacht hadden: het toevoegen van kaartjes aan Android Pay. Google liep op dat vlak namelijk nog een beetje achter op concurrent Apple, dat er groot succes mee boekt met de Apple Wallet. Nu voegt Google dus een soortgelijke functie toe voor Android-gebruikers.

De volgende keer als je een vlucht wil boarden, of naar een concert gaat, kan je dus je kaartjes opslaan op je Android-apparaat, binnen de Google Pay-app. De toevoeging van mobiele kaartjes en boardingtickets moest al langer tijd naar het systeem gebracht worden, dus dat Google gisteren tijdens de I/O-conferentie de functie aangekondigd heeft, is mooi.

Uitgebreide functionaliteit

Google werkt voor de nieuwe functie binnen de Pay-app samen met Urban Airship. Er worden updates of push-alerts verzonden, als er bijvoorbeeld een nieuwe gate is, of wanneer een vlucht vertraagd is. Maar ook andere relevante informatie wordt verzonden, indien die beschikbaar is.

De site ZDNet wist de functie overigens al uit te proberen. Deze verscheen namelijk afgelopen maandag al in de app van vliegmaatschappij Southwest Airlines – een dag voor de aankondiging. Een journalist van de site kon de functie daarmee alvast uitproberen en reisde naar de Google I/O met behulp van de Google Pay-account.

Het proces werkt volgens de journalist ongeveer hetzelfde als de Apple Wallet. Binnen de Southwest-app viel een knop te vinden, waarop gedrukt kon worden om een boardingpas toe te voegen aan Google Pay.