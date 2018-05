Nutanix komt met software-defined networking-oplossing Flow

Nutanix heeft tijdens zijn .NEXT-conferentie Nutanix Flow aangekondigd, een software-defined networking (SDN)-oplossing gericht op multi-cloud. De dienst biedt applicatiegebaseerde beveiliging om bescherming te bieden tegen in- en externe dreigingen die niet worden gedetecteerd door traditionele perimeter-beveiligingsoplossingen.

De mogelijkheden van Flow zijn volledig geïntegreerd in Nutanix’ Acropolis-software voor eenvoudige implementatie. Deze worden uitgebreid met real-time applicatie-visibiliteit en -discovery-technologie van Netsil, een bedrijf dat Nutanix onlangs overnam. Netsil ontwikkelde voor de overname de Application Operations Center software, waarmee enterprises volledig inzicht krijgen in al hun applicaties en diensten.

Flow is geïntegreerd in het Nutanix Enterprise Cloud-besturingssysteem. Applicatie-eigenaren krijgen hiermee in één oogopslag inzicht in netwerkprestaties en beschikbaarheid per applicatie. Het integreert ook extra netwerkfuncties van meerder Nutanix Ready-ecosysteempartners in één netwerkbeleid. Er vindt tevens stroomlijning en automatisering van wijzigingen in algemene netwerkconfiguratie plaats, zoals VLAN-configuratie of wijzigingen in het load-balancer-beleid, op basis van applicatie lifecycle-events voor virtual machines die op Nutanix AHV draaien.

Veiligheid

Het bedrijf legt uit dat cloud-gebaseerde infrastructuur ingezet wordt voor moderne bedrijfsapplicaties, waarvan veel opgebouwd zijn uit discrete, onderling verbonden diensten. De microsegmentatiemogelijkheden van Nutanix Flow komen van pas bij het beschermen van workloads en data. Flow dwingt app-gericht beleid af, dat de communicatie tussen individuele applicatiediensten regelt.

Daarnaast maakt Nutanix gebruik van Netsil’s streaming processing, applicatie discovery en mapping-technologie. Op deze manier vereenvoudigt het beveiligingsbeleid voor applicaties die zowel de public- als de private cloud draaien. Zo zijn business-applicaties beschermd tegen interne en externe dreigingen.

Nutanix maakt Flow per direct beschikbaar. Ondertussen zijn aanvullende netwerk-visibiliteit en app-discovery mogelijkheden gebaseerd op Netsil-technologie in ontwikkeling.