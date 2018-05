Nieuw Nutanix-aanbod Era automatiseert database operations

Nutanix heeft tijdens zijn .NEXT-conferentie Nutanix Era aangekondigd, een reeks enterprise cloud Platform as a Service (PaaS)-oplossingen. Deze stroomlijnen en automatiseren database operations, zodat database-beheerders (DBA’s) zich meer bezig kunnen houden met business-initiatieven.

Era breidt het Nutanix Enterprise Cloud-besturingssysteem verder uit dan de code Infrastructure as a Service (IaaS)-mogelijkheden voor private cloud-omgevingen, tot platform-layer-services voor vereenvoudigde databasebewerkingen. De eerste release van Nutanix Era biedt copy-datamanagementdiensten om de complexiteit en drukkende kosten aan te pakken die komen kijken bij het beheren van meerdere kopieën van databases in organisaties.

In eerste instantie biedt de copy-datamanagementdienst ondersteuning voor database engines van Oracle en Postgres. Later wordt die uitgebreid met ondersteuning voor andere databases. In de aankondiging noemt Nutanix geen namen van toekomstige partijen.

Tijdmachine

Daarnaast creëert Era database snapshots om de capital expense-kosten te verlagen. Het is mogelijk om databases die op Nutanix draaien te klonen of recoveren, tot elk specifiek punt terug in de tijd. Era verlaagt tevens de operating expense-kosten met one-click clone/restore database operations. Deze nemen enkele minuten in beslag en omvatten alle getargete database-transacties. Het automatiseren van database cloning voorkomt het proces van het lokaliseren van snapshots, het vinden van de juiste database logs en het initiëren van een database recovery-taak.

Later breidt Nutanix de technologie verder uit met volledige database-provisioning, waarmee een complete lifecycle managementoplossing voor alle databases die een organisaties in gebruik heeft moet ontstaan. Momenteel wordt Era getest door enkele klanten. Naar verwachting komt het in de tweede helft van het jaar beschikbaar.

De .NEXT-conferentie, waar eerder de software-defined networking-oplossing Flow onthuld werd, is momenteel nog bezig. Houd Techzine in de gaten voor de ontwikkelingen rondom Nutanix.