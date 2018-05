Facebook gaat experimenteren met blockchain

Facebook richt zijn eigen blockchaindivisie op. Een klein team binnen het bedrijf gaat onderzoeken hoe de technologie voor de diensten van het sociale netwerk kan worden ingezet.

De oprichting van de blockchainafdeling maakt deel uit van een grotere reorganisatie in het management van Facebook, waar Recode over bericht. David Marcus, die tot deze week verantwoordelijk was voor Messenger, zal het team gaan leiden.

“Na bijna vier jaar aan het hoofd van Messenger, heb ik besloten dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging”, schrijft hij in een bericht op Facebook. “Ik ben een klein team aan het samenstellen om te verkennen hoe we blockchain binnen Facebook kunnen inzetten.”

Marcus is voormalig CEO van PayPal en zetelt sinds eind vorig jaar in de raad van bestuur van cryptobeurs Coinbase. In een reactie naar aanleiding van die aanstelling gaf hij aan al enkele jaren gefascineerd te zijn door cryptocurrencies, de digitale munten die zijn gebaseerd op blockchaintechnologie.

Sceptisch

Toch staat hij sceptisch tegenover het gebruik van cryptocurrencies binnen Facebook. “Betalingen via crypto zijn op dit moment simpelweg te duur en te traag. De communities achter de verschillende blockchains moeten eerst alle problemen oplossen, als we daar ooit raken zullen we er misschien iets mee doen”, zei hij begin dit jaar in een interview met CNBC.

Blockchain mag dan wel het meest bekend zijn als technologie achter Bitcoin en andere cryptocurrencies, maar dat is zeker niet de enige toepassing. Het kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor versleutelde opslag van gegevens. Het is aan Marcus en zijn team om te onderzoeken in welke vorm blockchain meerwaarde kan bieden voor Facebook.