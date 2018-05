Nutanix maakt Beam voor multi-cloud governance beschikbaar

Nutanix heeft ter gelegenheid van zijn .NEXT-conferentie Beam aangekondigd. Dit Software as a Service (SaaS)-aanbod zorgt voor multi-cloud governance, waardoor organisaties hun uitgaven, beveiliging en compliance & regelgeving kunnen beheren over vrijwel elk cloud-platform.

Beam is het eerste SaaS-aanbod van Nutanix en voorziet klanten in meer inzicht en uitgebreide analyses. De dienst komt met aanbevelingen op basis van kunstmatige intelligentie (AI), zodat IT-team hun cloud-uitgaven direct kunnen optimaliseren en hun beveiliging kunnen verbeteren. Door het overzicht van public cloud-implementaties kunnen IT-organisaties onverwachte kosten en zwakke plekken in de beveiliging tijdig aanpakken.

Naast het inzicht in de totale cloud-kosten kunnen IT-teams hun uitgaven optimaliseren door snel resources te identificeren die niet of niet optimaal gebruikt worden. Het is mogelijk om meer ruimte en cloud resources toe te wijzen aan elke afzonderlijke applicatie. Via het inzicht in de cloud-footprint valt de consumptie van cloud resources te tracken op departements- en groepsniveau. Zo ontstaan er meer datagedreven beslissingen waarbij IT-behoeftes worden afgewogen tegen kosten.

Verder spreekt Nutanix over Continue Cloud Security en Regulatory Compliance. Dit vanwege de mogelijkheid om custom health check-beleid te definiëren voor compliance audits en proactief cloud security operations analyseren. De real-time scans identificeren daarbij mogelijke cloud compliance risico’s en overtredingen.

Beschikbaarheid

Beam is gebaseerd op de recent door Nutanix overgenomen Minjar Botmetic-dienst, die al wordt ingezet voor het beheer van cloudinvesteringen van meer dan één miljard dollar in Amazon Web Services en Microsoft Azure. Nutanix heeft het SaaS-aanbod per direct beschikbaar gemaakt. Tijdens zijn .NEXT-conferentie onthulde Nutanix tevens Era voor het stroomlijnen en automatiseren van database operations en de software-defined networking-oplossing Flow.