ServiceNow kondigt Enterprise DevOps aan

ServiceNow heeft tijdens zijn Knowledge18-conferentie een nieuw Enterprise DevOps-aanbod getoond, een aanvulling op de bestaande workflow-mogelijkheden voor applicatieontwikkeling. Enterprise Devops is ontworpen om tactisch en strategisch evenwicht in het bedrijf te bewerkstelligen. Dit door afdelingen samen te laten werken aan software voor de always-on wereld van de cloud.

Het bedrijf geeft aan dat de wereld draait op software, waarvan Enterprise DevOps een onderdeel is. ServiceNow gebruikt DevOps al om interne software-ontwikkeling te managen. Elke dag omvat dit zo’n 80 builds en code check-ins van duizend ServiceNow-ontwikkelaars wereldwijd. De komende twee jaar zal 80 procent van de bedrijven DevOps-principes opnemen, denkt ServiceNow.

Enterprise DevOps is ontworpen om zowel IT Ops als ontwikkelteams deel te laten nemen aan het proces. Daarbij is gekeken naar de specifieke behoeftes van beide kampen. IT Ops zou vooral controle, transparantie, security en governance belangrijk vinden. Voor ontwikkelteams zijn agility, flexibiliteit en snelheid belangrijk.

ServiceNow wil klanten helpen om traditionele enterprise software-ontwikkeling achter zich te laten. Daarbij worden apps ontwikkeld in één silo en vervolgens in een andere gebruikt. Een typische Enterprise DevOps-workflow omvat software planning, codering, testen, implementatie en de doorlopende activiteiten die bij een live app horen.

Release

Voorlopig komt ServiceNow met twee releases. De Londen versie focust zich op software planning en komt met het Scale Agile Framework 4.5-product van het bedrijf, alsmede zijn agile ontwikkelproduct en integratie met samenwerkingstools als Slack en Microsoft Teams.

Bij de Madrid-versie wordt dat uitgebreid met software codering, bouwen en testen. In deze release vinden we Atlassian Jira, Git en Jenkins. Respectievelijk gaat het om en Agile planning en issue-tracking tool, een source-code plek voor softwareontwikkeling en een integratie en software-automatiseringstool.

Het bedrijf sluit de aankondiging af met de mededeling dat dit pas het begin is. De komende maanden onthult ServiceNow meer.