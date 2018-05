Talend maakt cloud-native applicatie Data Streams beschikbaar

Talend lanceert tijdens zijn Connect-conferentie de Amazon Web Services marktplaats-applicatie Talend Data Streams, die het ophalen van hoge real-time datavolumes en verschillende soorten data versimpelt en versnelt. De applicaties biedt self-service toegang tot real-time data voor data-engineers, -scientists en -analisten. Talend Data Streams is geschikt voor single-user gebruik en gebaseerd op AWS.

Het bedrijf verwijst naar een recent onderzoek van Kaggle, waaruit de meest voorkomende uitdagingen voor datawetenschappers naar voren komen. Op nummer één staat met 36 procent vervuilde data, gevolgd door een gebrek aan managementondersteuning voor datawetenschappers met 27 procent, een gebrek aan een duidelijk volgbare richting met de beschikbare data met 22 procent en algemene toegang tot beschikbaarheid van data met 22 procent. Data Streams moet helpen deze uitdagingen te overwinnen.

Mogelijkheden

Met de dienst wil Talend klanten helpen het gat tussen IT en business teams te verkleinen, zodat er meer gebruikstoepassingen ontstaan. Dit is noodzakelijk aangezien bij bijvoorbeeld IoT de gegevensstroom continu door gaat. Die data traditioneel benaderen zou vanwege de hoeveelheid niet werken.

Data Streams belooft een snelle start met data-integratie met behulp van een webgebaseerde gebruikersinterface. Andere mogelijkheden somt Talend als volgt op:

Het probleemloos en snel verwerken van grote volumes van ongelijksoortige, streaming- en clouddata.

Een versnelde pipeline-ontwikkeling met een live-preview mogelijkheid die veranderingen real-time laat zien.

Een verlenging van de levensduur van pipelines door portabiliteit tussen cloudplatformen, ondersteund door Apache Beam.

Data Streams zal onderdeel worden van de andere, op persona gebaseerde apps in de Talend Data Fabric. Talend noemt Salesforce, AWS S3 en Google Cloud Storage als ondersteunde platformen. Het bedrijf maakt een gratis versie van het product per direct beschikbaar in de AWS Marketplace. Tijdens een webinar op 22 mei zal er meer toelichting over Data Streams gegeven worden.