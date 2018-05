Nieuwe Windows 10-update doet pc’s met Intel-SSD’s crashen

De eerste cumulatieve update voor de Windows 10 April 2018 Update strooit meteen roet in het eten voor sommige gebruikers. Sommige pc’s met een Intel-SSD komen terecht in een oneindige boot loop, waardoor ze niet meer opstarten.

Het gaat om een probleem in update KB4103721. De bug werd eerst gerapporteerd door verschillende gebruikers op het Microsoft-forum en ondertussen ook door het bedrijf zelf erkend. Er werd een notitie toegevoegd aan de patchinformatie dat “sommige toestellen met Intel SSD 600p Series of INtel SSD Pro 6000p Series na herstarten herhaaldelijk kunnen terechtkomen op een UEFI-scherm of stoppen met werken.”

Microsoft heeft verder nog geen informatie gegeven over de mogelijke oorzaak van de bug. KB4103721 lost verschillende problemen in de April 2018 Update op, maar zolang deze nieuwe bug niet verholpen is, is het raadzaam om de update nog even af te houden.

Oplossen

Voor wie de update wel al heeft geïnstalleerd en tegen problemen aanstoot, lijkt er voorlopig maar één oplossing: terugdraaien naar een vorige versie van Windows 10. Dat kan op twee manieren.

Windows creëert in principe automatisch een herstelpunt voor elke update. Via het scherm ‘Geavanceerde opstartopties’ (druk op F11 bij het opstarten van je pc) zou je dus in staat moeten zijn om terug te keren naar een recente staat van je pc. Klik bij de geavanceerde opstartopties op ‘Geavanceerde opties’ > ‘Systeemherstel’.

Is er geen herstelpunt beschikbaar dan kan je nog proberen om in Veilige Modus op te starten (opnieuw via ‘Geavanceerde opstartopties), en de update manueel verwijderen. Eenmaal opgestart in Veilige Modus ga je daarvoor naar ‘Instellingen’ > ‘Bijwerken en beveiliging’ > ‘Windows Update’ > ‘Geschiedenis van updates weergeven’ > ‘Installatie van updates ongedaan maken’.

Als beide opties falen, zit er weinig anders op dan Windows 10 opnieuw op het systeem te installeren.