Microsoft brengt zijn AI-spraakdiensten onder in één API

Microsoft hield deze week de Build-ontwikkelaarsconferentie in Seattle en legde tijdens het evenement veel nadruk op kunstmatige intelligentie en machine learning diensten. Dat zijn nogal wat verschillende diensten, waaronder een aantal nieuwe. Meer vereniging van die diensten kan dan ook handiger zijn, denkt ook Microsoft, want het brengt ze onder in een verenigde API.

De vier spraakgerelateerde Cognitive Services AI Tools worden de komende tijd ondergebracht onder dezelfde paraplu (en API). De dienst zal vier zaken combineren: de spraakherkenning, text-to-speech, op maat gemaakte stemmodellen en de vertaaldienst. Die zaken waren tot dusverre beschikbaar als afzonderlijke diensten, met elk een eigen prijs. Maar nu worden ze dus samengevoegd onder een en dezelfde paraplu.

Focus op AI

Dat meldt de site TechCrunch op basis van Microsoft. Een naam voor de unified API is er nog niet. Wel is duidelijk dat het gaat om een combinatie van de Bing Speech API, Speaker Recognition API, Custom Speech Service en de Translator Speech API. Welke prijzen er precies gevraagd gaan worden binnen de nieuwe dienst is nog niet zeker.

Duidelijk is wel dat Microsoft zijn focus op kunstmatige intelligentie en daaraan gerelateerde diensten blijft versterken. Net als andere technologiereuzen als Google en IBM investeert het flink in de ontwikkeling hiervan en probeert het AI in zo’n beetje elke mogelijke bedrijfstak onder te brengen.

Momenteel biedt het Azure-platform van Microsoft zo’n twee dozijn AI-gerelateerde en machine learning diensten aan. Die variëren van het herkennen van emoties, tot het indexeren van video’s.