Qualcomm verwacht eerst 5G-smartphones in 2018

Qualcomm bereidt zich voor om de eerste 5G-smartphones vroeger dan gepland te lanceren. Verwachting was eerst dat deze in 2019 op de markt zouden komen, maar dat zal nu al in 2018 gaan gebeuren.

Hoewel de meeste operatoren en fabrikanten volgend jaar pas 5G lanceren, zullen sommige regionale spelers later dit jaar klaar zijn met smartphones die voldoen aan de standaarden en die twee tot vier keer sneller zijn dan de snelste 4G/LTE-apparaten. “Sommige exploitanten hebben verklaard dat zij eind 2018 zelf willen commercialiseren,” zegt senior vice president Durga Prasad Malladi van Qualcomm in de Economic Times. “We doen er alles aan om hen te helpen.”

Telecomproviders zijn bezig met het finaliseren van de snelheden die ze zullen ondersteunen voor vroege 5G-apparaten. De meeste operatoren mikken in eerste instantie op een snelheid van 2 of 4 Gbps over 5G. Qualcomm heeft eerder aangegeven dat zal worden teruggevallen op LTE als 5G niet beschikbaar is en dat deze ongeveer 1 Gbps biedt als het netwerk van een operator die snelheid ondersteunt.

Gebruikers zullen naar verwachting tevreden zijn met de 5G-snelheden. Op basis van experimenten via millimetergolf in een stad als San Francisco haalt 50 procent van de gebruikers volgens Malladi iets van 1,4 Gbps.

Multi-band

Malladi spreekt ook over multi-bandondersteuning: het vermogen van een enkel apparaat om te werken op de verschillende radiofrequenties die 5G zal gebruiken. Qualcomm heeft zich geëngageerd om operatoren over de hele wereld te ondersteunen bij hun lanceringen, met frequenties die nu variëren van lage 600 MHz, over midrange 2,5-4,9 GHz, tot millimetergolf 28 en 39 GHz-banden.

Vanwege technische beslissingen verwacht Malladi dat de prestaties vrijwel gelijk zullen zijn, ongeacht de band. Dat is ervan uitgaande dat de operator 100 MHz midrange spectrum of 800 MHz millimetergolf spectrum ter beschikking heeft. Snelheden van 4 Gbps zijn bereikbaar over de midrange en millimeter golfbanden, hoewel netwerkontwerp de prestaties in de praktijk zal beperken.