Nieuwe Kaseya-dienst One toont centraal inzicht in het netwerk

Kaseya laat aan Techzine weten over zijn One-dienst, een oplossing waarmee gebruikers inzicht krijgen in hun netwerk voor een compleet beheer van de IT-infrastructuur. One biedt een interface en toegangspunt voor het Kaseya IT Complete-platform. Er ontstaat een overzicht op basis van rollen, zodat gebruikers taken of potentiële issues snel kunnen oppakken en ze inzicht hebben in de werking van hun Kaseya-implementatie.

In eerste instantie biedt One een beheerweergave in service manager/network operations center-omgevingen (NOC). De dienst verzamelt data van alle Kaseya-oplossingen en -integraties in de omgeving van een gebruiker. Denk daarbij aan remote monitoring en management-data (RMM) in VSA, BDR-data in Kaseya Unified Backup en professional services automation-data (PSA) in BMS. Ook data van externe leveranciers wordt meegenomen zonder dat daar extra installatie nodig voor is, zoals IT-documentatie in IT Glue.

De data die in het Kaseya One-dashboard gevisualiseerd wordt kan als inspiratie dienen voor efficiëntere workflows, eenvoudiger beleidsmanagement en betere rapportages. Vaak krijgen Managed Service Providers (MSP’s) bij het op afstand werken met klanten te maken met meerdere afzonderlijke systemen. Door deze samen te brengen hebben gebruikers controle over hun netwerk inclusief servicemanagement, servicestatus en updates hiervan, back-ups, bandbreedte van technici en ticketing.

Toegang

De dienst maakt gebruik van single sign-on, waarmee er eenmalig ingelogd wordt om toegang te krijgen tot alle kritieke Kaseya-applicaties. Zo verzekeren MSP’s zich ervan dat veilige toegang alleen wordt verleend aan diegenen die het moeten hebben. Kaseya belooft verder nog dat in de toekomst meer producten van andere externe leveranciers geïntegreerd worden. Het bedrijf noemt Connectwise en Datto/Autotask als concrete voorbeelden.