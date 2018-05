Cisco haalt zijn advertenties van YouTube wegens extremistische content

Netwerkfabrikant Cisco Systems haalt alle online advertenties van YouTube af. Het bedrijf is bang dat zijn advertenties voor gevoelige content op het videoplatform te zien zijn, legt Chief Marketing Officer Karen Walker uit in een blog. Het is een nieuwe klap voor YouTube, dat hier al langer kritiek op krijgt van grote adverteerders.

In de blog, die ondertussen verwijderd is van de site van Cisco, maar in handen is van persbureau Reuters, valt te lezen dat het bedrijf niet wil dat er advertenties “per ongeluk op de verkeerde plek, zoals een streamingvideo met gevoelige content” terecht komen. Het bedrijf wil wel gebruik blijven maken van YouTube als platform om zijn eigen videocontent op te plaatsen.

Extremisme op YouTube

Alphabet, het moederbedrijf van Google – dat eigenaar is van YouTube – stelt dat het samenwerkt met adverteerders om veranderingen door te voeren. “We werken samen met adverteerders om te manier waarop we geld verdienen op YouTube te veranderen, onder meer met strikter beleid, betere controlemechanismes en grotere transparantie,” aldus een woordvoerder tegenover Reuters.

De acties van Cisco komen voort uit een bericht van CNN afgelopen april. De Amerikaanse nieuwsdienst meldde toen dat advertenties van meer dan driehonderd bedrijven, waaronder Cisco, op YouTube te zien waren voor extremistische video’s. Daarmee zouden de bedrijven volgens dat bericht onbedoeld hebben bijgedragen aan extremisme, doordat hun advertentiegelden bij de betreffende kanalen terecht kwamen.

Overigens liet YouTube vorige maand weten dat ongeveer vijf miljoen video’s van zijn platform wist te verwijderen, voordat iemand ze gezien had. De strijd tegen extremisme is dus een hevige, waar het wel steeds beter mee om weet te gaan. Waarom Cisco de blog verwijderd heeft, is niet bekend.