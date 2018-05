President Trump wil ZTE ‘snel weer op gang krijgen’

Amerikaans president Donald Trump zegt in een tweet dat hij samenwerkt met Chinees president Xi Jinping om de Chinese telecomreus ZTE snel weer op gang te krijgen. Vorige week moest het bedrijf zijn belangrijkste operationele activiteiten stilleggen als gevolg van Amerikaanse sancties.

De Verenigde Staten vaardigden midden april een verbod uit voor Amerikaanse bedrijven om nog componenten en technologieën te leveren aan ZTE. Die straf kwam er omdat het Chinese bedrijf Amerikaanse componenten had verwerkt in apparatuur bestemd voor Iran en Noord-Korea. Daarmee druiste het in tegen het handelsembargo van de VS ten aanzien van deze landen. ZTE betaalde reeds een boete voor het ontwijken van dat embargo, maar schond de voorwaarden die daarmee gepaard gingen, waardoor een exportverbod volgde.

President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2018

ZTE is voor een groot deel afhankelijk van Amerikaanse leveranciers, zoals Qualcomm en Intel, en zag zich daarom vorige week genoodzaakt de operationele activiteiten te staken. Het telecombedrijf is één van de grootste spelers in China, met meer dan 80.000 werknemers. In zijn tweet zegt president Trump dat het exportverbod ervoor zorgt dat “te veel jobs in China verloren gaan”. Hij heeft het Amerikaanse Department of Commerce de opdracht gegeven om een oplossing te vinden voor de situatie.

ZTE is in België hofleverancier van Telenet voor netwerkapparatuur. De Mechelse operator liet eerder in een reactie aan De Tijd weten dat het de potentiële impact van de stopzetting van de bedrijfsvoering bij ZTE onderzocht, maar geen onmiddellijke problemen voorspelde.