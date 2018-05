Waakhond klaagt IT consultant aan wegens 115 overtredingen

De Australische waakhond Australian Securities and Investments Commission (ASIC) heeft een IT consultant uit Sydney aangeklaagd. Reden hiervoor zijn de 115 overtredingen die hij begaan zou hebben. Deze gaan in op ongeautoriseerde toegang tot computerdata, handelen met voorkennis en het vernietigen of aanpassen van informatie die de toezichthouder nodig heeft.

De man in kwestie kreeg toegang tot de gegevens via het privénetwerk van een financiële uitgever. Zijn intentie was daarbij om de informatie te gebruiken voor het handelen met voorkennis. Hij bemachtigde onder meer aanbevelingen om aandelen te kopen die op het punt stonden gepubliceerd te worden in adviesrapporten over aandelen, zo verklaart de ASIC tegenover media.

Handelen met voorkennis

Volgens de ASIC heeft de IT consultant 70 keer gebruikgemaakt van de informatie. Hij kocht daarbij aandelen van 52 verschillende bedrijven op de Australian Securities Exchange (ASX) voordat de aanbevelingen daadwerkelijk gepubliceerd werden. Kort na publicatie verkocht de man de aandelen weer, om snel winst te maken. Ook stelt de ASIC dat er informatie aangepast of vernietigd is die de toezichthouder juist nodig zou hebben.

Van de 115 aanklachten gaan er 43 in op de ongeoorloofde toegang tot data op een computer, waarbij het de intentie is om serieuze overtredingen – met name handelen met voorkennis – te begaan. 70 aanklachten gaan in op het daadwerkelijk handelen met voorkennis en twee gaan er in op het aanpassen of manipuleren van data.

De IT consultant zou van januari 2012 tot en met februari 2016 toegang gehad hebben tot de betreffende informatie. De zaak is verdaagd tot 25 juni 2018.