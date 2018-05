Xerox keert miljardenfusie met Fujifilm de rug toe

Xerox ziet af van de geplande fusie met Fujifilm ter waarde van 6,1 miljard dollar. Daarmee halen aandeelhouders Carl Icahn en Darwin Deason, die zich verzetten tegen de deal, hun slag thuis.

Xerox en Fujifilm sloten in januari een akkoord voor een complexe deal waarbij Xerox zou worden opgeslokt in de joint venture Fuji-Xerox, die voor 75 procent in handen is van Fujifilm. Dat schoot bij Icahn en Deason, die samen voor 15 procent eigenaar zijn van Xerox, in het verkeerde keelgat. Volgens de investeerders werd het bedrijf daarbij sterk ondergewaardeerd.

De fusie wordt nu afgeblazen en Xerox vervangt zijn CEO en raad van bestuur. Begin deze maand had de Amerikaanse fotokopieerspecialist daarover al een overeenkomst gesloten met de aandeelhouders. Die kwam volgens Reuters te vervallen, omdat Xerox van mening was dat het de deal met Fujifilm opnieuw kon onderhandelen. Nu zal CEO Jeff Jacobson dan toch afstand doen van zijn positie en samen met vijf andere toplui Xerox’ raad van bestuur verlaten.

“We zijn bijzonder tevreden dat Xerox eindelijk afstand neemt van de onverstandige beslissing om de controle over het bedrijf aan Fujifilm af te staan”, zegt Carl Icahn in een verklaring. Xerox laat van zijn kant weten dat het nieuwe bestuur onmiddellijk zal samenkomen om “alle strategische alternatieven te evalueren om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren.”

Het worstelende Xerox zal naar alle verwachting opnieuw te koop worden gezet, maar dan aan een hogere prijs. Het is daarbij niet uitgesloten dat Fujifilm opnieuw zijn kans waagt. De Japanse fabrikant laat in een verklaring weten dat het de eenzijdige beslissing van Xerox betwist en alle opties zal bekijken, waaronder ook eventuele gerechtelijke stappen tot schadevergoeding.