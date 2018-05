Facebook voert flink wat verbeteringen door voor klantcontact binnen Messenger

Facebook heeft afgelopen weekend zijn Messenger-platform aangepast. De updates geven bedrijven meer mogelijkheden ten aanzien van de interacties die ze hebben met klanten. De update volgt krap een week na afloop van de F8-ontwikkelaarsconferentie, waarbij Facebook al nieuwe augmented reality en artificial intelligence tools toevoegde aan Messenger.

Afgelopen week meldde Facebook dat er zo’n 200.000 ontwikkelaars zijn die bouwen op het Messenger-platform. Volgens het sociale netwerk gaan er elke maand meer dan acht miljard berichten heen en neer tussen mensen en bedrijven. Daarmee is het een belangrijk platform voor communicatie tussen bedrijven en hun klanten. Dat Facebook nieuwe functies toevoegt, zal de dienst alleen maar belangrijker maken.

Klantvriendelijker en makkelijker

Messenger Platform 2.4 bevat onder meer updates voor de customer chat plug-in. Die staat bedrijven toe om Messenger op hun eigen website te integreren. Facebook voegt verder nieuwe opties toe voor het aanpassen van de plug-in toe via een Customer Chat SDK. Die ontwikkelaarskit wordt meegeleverd met de Facebook JavaScript SDK.

Binnen de SDK is het mogelijk voor bedrijven om in te stellen wanneer de plug-in te zien zal zijn, en wanneer deze verborgen moet zijn. Verder is er een bepaling toegevoegd voor bedrijven om in te stellen wanneer er een welkomstwoord te zien moet zijn. De welkomsttekst die klanten te zien krijgen, zal verder dynamisch ingesteld kunnen worden.

Maar dat is niet de enige update. Facebook voegt ondersteuning toe voor functies die de gebruikservaring verbeteren. Sender actions laat de gebruiker bijvoorbeeld weten of je een bericht aan het typen bent, of een bericht van je klant al gelezen hebt. Quick Replies vullen verder toepasselijke informatie over gebruikers in, waaronder hun telefoonnummer.

Facebook voert ook nog verbeteringen door in de broadcast-api. Die laat bedrijven berichten sturen naar meerdere abonnees, maar laat hen dat doen met een enkel api-verzoek. Stel dat je een sportsite beheert, dan kan je als je dat wil naar meerdere mensen tegelijk een update over de spelstand doorsturen.