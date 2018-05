HPE vernieuwt Nimble Storage-platform voor ‘verdriedubbeling’ all-flash waarde

Hewlett Packard Enterprise (HPE) laat aan Techzine weten over de nieuwe generatie van het HPE Nimble Storage-platform. Het storageplatform is ontworpen om gebruik te maken van Storage Class Memory (SCM) en NVMe. De nieuwe Nimble Storage Al-Flash arrays realiseren een verdriedubbeling van de all-flash waarde, meent HPE op basis van eigen tests.

Het bedrijf wil met het aanbod inspelen op de toenemende prestatiebehoeften van applicaties voor real-time analytics, alsmede de behoefte aan low-latency opslag. De nieuwe Nimble Storage arrays ondersteunen dan ook NVMe en SCM en voorzien in de behoefte van webanalytics, business intelligence, real-time trading en andere applicaties die directe resultaten vereisen. Gebruikers kunnen zonder forklift upgrades voordeel halen uit de opkomende technologieën.

SCM is toegevoegd aan de HPE 3PAR StoreServ-architectuur. Klanten van het 3PAR-portfolio en van het Nimble Storage-portfolio hebben hierdoor toegang tot architecturen die gebouwd zijn voor de toekomst. Hun investeringen blijven daarbij beschermd. SCM levert tot tien keer lagere latency in vergelijking tot NAND-flashtechnologie.

Nieuwe generatie

Bij de Nimble Storage Adaptive Flash arrays worden hybride en secondaire flashtechnologie met elkaar verenigd in één array. De arrays ondersteunen inline variable deduplication, bij inline deduplication vindt er data deduplicatie plaats voor het schrijven. De Adaptive Flash array is een Hybrid Flash Array voor gemixte, primaire workloads waarvoor kostenefficiënte flahprestaties belangrijk zijn. Het werk als Secondary Flash array voor back-up en disaster recovery. Daarnaast kunnen klanten belangrijke workloads verwerken zoals kwaliteitsverzekering, test-dev en reporting.

HPE past zijn zogeheten Store More Guarantee toe, waarmee het klanten verzekert dat ze meer data kunnen opslaan per terabyte dan all-flash arrays van andere aanbieders. Als de storage-efficiëntie van all-flash concurrent niet geëvenaard wordt, dan levert het bedrijf het verschil aan storage gratis. Het nieuwe HPE Nimble Storage-platform is per direct beschikbaar.