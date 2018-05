Microsoft lanceert omruilprogramma voor Surface Pro 4-modellen met flikkerend scherm

Al meer dan een jaar horen we dat er problemen zijn met het scherm van de Microsoft Surface Pro 4. De tablets hebben last van flikkerende schermen, een probleem dat veroorzaakt wordt door een hardwarematig probleem. Dat is dus niet op te lossen middels een firmware- of software-update.

Om die reden heeft Microsoft nu besloten om klanten die last hebben van het probleem kosteloos van een vervangend toestel te voorzien. Vervangende apparaten kunnen tot drie jaar na aanschafdatum aangevraagd worden en worden gratis geleverd. Wel benadrukt Microsoft dat de vervangende exemplaren refurbished zijn, en voldoen aan de standaarden die het bedrijf zelf stelt. Klanten die al betaald hebben voor de reparatie van hun scherm – die dik vierhonderd euro kostte – krijgen hun geld terug.

Onduidelijkheid over de problemen

Er bestaat nog enige onduidelijkheid over de problemen. Sommige klanten melden dat ze na een paar maanden gebruik opkomen, anderen laten weten pas na dik een jaar iets van problemen gemerkt te hebben. De Surface Pro 4 zou verder tijdelijk weer werken, door hem een paar minuten in de vriezer te leggen.

Waar het probleem precies vandaan komt is verder niet zeker, maar mogelijk heeft het iets te maken met de connectie van het scherm met aangesloten hardware. Het kan echter ook een productiefout van bepaalde displays betreffen. Helaas is hier weinig duidelijkheid over en kan dus moeilijk gezegd worden welke apparaten wel, en welke niet getroffen worden.