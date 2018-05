3 op 4 bedrijven in Benelux geeft dit jaar meer geld uit aan IT

76 procent van de IT-beslissers in de Benelux heeft dit jaar meer budget dan in 2017. Dat blijkt uit Europees onderzoek van Walnut Unlimited in opdracht van Toshiba.

De groei wordt grotendeels veroorzaakt door de verhoogde mobiliteit van werknemers. Daarbij zijn dataveiligheid, cloudoplossingen en het verhogen van arbeidsproductiviteit de belangrijkste drijfveren voor de toename in IT-bestedingen.

“Meer mobiliteit legt ook druk op veiligheid en het beschikbaar stellen van nieuwe digitale hulpmiddelen die mobiel werken makkelijker maken”, vertelt Ronald Ravel, Country Manager van Toshiba in de Benelux. “Daarom is het niet vreemd dat dataveiligheid en inzet van cloudoplossingen belangrijke prioriteiten zijn voor IT-beslissers. Zeker in het licht van de nieuwe GDPR-wetgeving die 25 mei van kracht gaat.”

Laptop van het werk

Zes op tien Europese bedrijven voorziet zijn medewerkers van laptops of smartphones voor zakelijk gebruik. 45 procent doet hetzelfde met tablets. In de Benelux gaf 51 procent van de respondenten aan dat ze een smartphone of laptop van de zaak krijgen. Daarmee hinken we achterop op Duitsland, dat met 54 procent de beste leerling van de klas is. In Spanje moet het merendeel van de werknemers (61 procent) beroep doen op mobiele computers die ze zelf hebben aangeschaft.

38 procent van de Europese IT-beleidsmakers geeft aan dat laptops en smartpones ook de komende drie jaar de meest populaire apparaten blijven. 29 procent van de respondenten verwacht dat de tablet de nieuwe favoriet wordt onder zakelijke gebruikers.

Voor het onderzoek werden 1.000 IT-beslissers in Europa ondervraagd, waaronder zo’n 200 respondenten in de Benelux. De studie richtte zich specifiek op grote organisaties met minimaal 1.000 medewerkers uit sectoren als transport & logistiek, overheid, IT, industrie, retail en hightech.