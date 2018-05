Nieuwe wifistandaard EasyMesh helpt routers samenwerken

De afgelopen twee jaar hebben meshrouters zich in ons leven gewerkt, maar om wifidekking uit te breiden moet je altijd bij dezelfde fabrikant blijven. Dat hebben ze graag, maar handig is het niet. De nieuwe wifistandaard EasyMesh maakt daar een einde aan.

De voordelen van een meshrouter zijn talrijk: eenvoudige installatie, één groot wifi-netwerk en maar één netwerkkabel nodig. De verschillende routers, dikwijls nodes genoemd, communiceren onderling met elkaar. Zo voorzien ze het meest optimale signaal over 2,4 Ghz of 5 Ghz. Zulke slimme wifi voorziet het hele kantoor in een vingerknip van snel internet, maar heel flexibel zijn ze niet om daarna uit te breiden.

EasyMesh

Daar brengt de Wi-Fi Alliance nu verandering in met de nieuwe EasyMesh-standaard volgens The Verge. Hiermee lanceert de groep een duidelijk label dat samenwerking tussen fabrikanten mogelijk maakt. Zo zou je in de toekomst bijvoorbeeld een Linksys Velop-set kunnen uitbreiden met één Google Home-router, zonder in de problemen te komen.

Dat klinkt bijzonder aantrekkelijk, maar zover zijn we helaas nog niet. De nieuwe standaard is nu beschikbaar voor alle fabrikanten. Helaas heeft nog niemand zich aan de lijst toegevoegd. Het spreekt voor zich dat de fabrikanten liever niet mee doen, omdat ze nu klanten aan zich kunnen binden van zodra ze één set kopen.

Desondanks verwacht de Wi-Fi Alliance dat het maar een kwestie van tijd is voordat heel wat merken zich aansluiten bij de nieuwe standaard. Dat deze groep dit label lanceert, is het teken dat er interesse is van de fabrikanten.

Wat is het?

Wat houdt EasyMesh nu in? Het standaardiseert niet de unieke technologie die elke fabrikant gebruikt. Het zorgt er enkel voor dat routers onderling met elkaar kunnen communiceren, ongeacht welke wifibanden ze gebruiken. Al de rest van de router, zoals de manier hoe het zijn signalen over de verschillende nodes verdeelt, hoort niet tot het nieuwe label.

De nieuwe standaard is een stap in de goede richting qua flexibiliteit van aankoop. We vragen ons wel af in hoeverre de nodes van verschillende fabrikanten fatsoenlijk elkaar kunnen begrijpen om er het maximale uit te halen.

Certificering voor EasyMesh-routers start binnenkort. Omdat geen enkele fabrikant voorlopig aan boord is, blijft het koffiedik kijken wanneer we het resultaat kunnen bewonderen. Huidige modellen kunnen via een firmware update ook EasyMesh-compatibel worden indien de fabrikant dat wil.