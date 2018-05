Salesforce wijst geheel in lijn met GDPR een Data Protection Officer aan

Voor grote bedrijven is er een belangrijke regel binnen GDPR: ze moeten een Data Protection Officer (DPO) aanwijzen. Dat heeft Salesforce nu gedaan, net iets voor de deadline van 25 mei. Daarmee voldoet het bedrijf vermoedelijk aan de laatste eisen die GDPR aan bedrijven stelt.

De nieuwe titel van DPO binnen Salesforce gaat naar Lindsey Finch. Zij voegde zich meer dan tien jaar geleden bij het bedrijf en werkt momenteel als SVP van Global Privacy and Product Legal. Als DPO is ze ervoor verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de CRM-zaken in overeenstemming zijn met de General Data Protection Regulation. Ook is Finch de tussenpersoon voor regelgevende autoriteiten.

Meer controle

De GDPR geeft burgers binnen de Europese Unie meer controle over hun gegevens. Bedrijven wereldwijd die te maken hebben met EU-burgers moesten daarom hun privacybeleid en de manier waarop ze met gegevens omgaan aanpassen. Zo heeft Facebook zijn privacy-instellingen gewijzigd en heeft Google zijn privacy-beleid veel eenvoudiger te begrijpen gemaakt middels YouTube-video’s en afbeeldingen.

Salesforce heeft ondertussen een GDPR-website gelanceerd die zijn klanten moet helpen om te voldoen aan de nieuwe Europese regels. Daarin staan onder meer opties als een Data Processing Addendum. Het bedrijf heeft zijn platform verder aangepast om zelf ook te voldoen aan de GDPR-eisen. Zo zijn er tools als Individual Object toegevoegd, waarmee een individuele gebruiker de manier waarop Salesforce met zijn of haar gegevens omgaat kan aanpassen.