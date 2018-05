HP vernieuwt Elite 1000-reeks met vijf nieuwe toestellen

De tijd dat zakelijke toestellen saai, dik en lelijk moeten zijn, ligt gelukkig achter ons. HP benadrukt dat met de vernieuwde Elite 1000-reeks die de consumerisatie van zakelijke toestellen verder zet. De toestellen zijn vanaf juni beschikbaar.

Volgens een onderzoek door HP uitgevoerd werkt 81 procent van de werknemers soms in zijn persoonlijke tijd en multitaskt meer dan de helft persoonlijke activiteiten op het werk. Een laptop wordt steeds meer een statussymbool en het stoffige van zakelijke toestellen is stilaan weg. De Elite 1000-reeks draagt dit hoog in het vaandel en wordt over de hele lijn vernieuwd de komende twee maanden:

HP EliteBook x360 1030 G3

Vorig jaar lanceerde HP deze laptop onder menig goedkeurend oog (G2-versie). De vernieuwde G3-versie heeft voor het eerst een actieve pen die de gebruiker op de hoogte brengt wanneer de pen wordt vergeten. Verder krijgt de EliteBook x360 1030 G3 ook een verbeterd privacyscherm mee met een hogere helderheid van 600 nits. Ideaal om buiten te gebruiken bij zonlicht. Verder is de configuratie ongeveer gelijk gebleven, behalve dat nu gebruik wordt gemaakt van de 8ste generatie Intel Core i-chips. Hetzelfde geldt voor alle andere Elite 1000-producten in deze lijst.

Adviesprijs start vanaf 1.299 euro en is beschikbaar vanaf juli.

HP Elite x2 1013 G3

Opnieuw een subtiele refresh, deze keer van HP Elite x2, met uitzondering dat de schermrand verkleind is. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe Elite x2 een 13 inchscherm in een 12 inch chassis combineert. Net als de Elitebook x360 krijgt de Elite x2 voor het eerst een geïntegreerd privacyscherm zodat je met één druk op de knop pottenkijkers kan weren.

Adviesprijs start vanaf 1.299 euro en is beschikbaar vanaf juli.

HP EliteBook 1050 G1

Een volledig nieuw model binnen de Elite 1000-reeks. Deze zakelijke laptop heeft een krachtige Nvidia GeForce GTX 1050 grafische kaart aan boord en ondersteunt tot 4 TB aan NVMe-opslag. Ondanks zijn dunne profiel kan je dus genieten van heel wat prestaties. Wie een Intel Xeon-chip met Quadro-graphics wenst, moet echter verder kijken naar die andere nieuwe ZBook Studio x360 die HP eerder vorige maand aankondigde.

Adviesprijs start vanaf 1.099 euro en is beschikbaar vanaf juni.

HP EliteOne 1000 AiO G2

De zakelijke All-in-One van HP krijgt een flinke redesign waar zelfs menig consument jaloers op zou zijn. Het 34 inch gebogen scherm (3.440 x 1.440 pixels) wordt gevoed door discrete graphics en heeft een flexibel design waardoor het in heel wat toepassingen bruikbaar is. HP heeft de EliteOne 1000 AiO speciaal ontwikkeld om beter samen te werken, met video conferencing in het achterhoofd. Er zit bovenin het scherm een Full HD-camera die je kan laten verschijnen en verdwijnen.

Adviesprijs start vanaf 1.099 euro en is beschikbaar vanaf juni.

HP EliteDisplay S14

HP introduceert ’s werelds allereerste compacte 14 inch draagbare monitor die enkel met USB-C kan worden verbonden. Op die manier voorziet je laptop de monitor van beeld en voeding over één kabel, ideaal om op verplaatsing handig te multitasken met twee monitors zoals je op kantoor zou doen.

Adviesprijs start vanaf 199 euro en is beschikbaar vanaf juli.