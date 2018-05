AWS voegt 1-click opties toe aan Lambda voor iOS

Toen Amazon de dienst AWS Lambda in 2015 introduceerde, was de notie van serverless computing nog relatief onbekend. Het maakt dat ontwikkelaars software kunnen aanleveren, zonder dat ze een server hoeven te beheren om dat te doen. In plaats daarvan regelt Amazon de onderliggende infrastructuur. Vandaag brengt het bedrijf dat een stap verder.

Het bedrijf heeft vandaag namelijk een app in de iOS App Store gelanceerd, die AWS IoT 1-Click heet. Dat laatste deel uit de naam is wellicht wat optimistisch, maar de app is ontworpen om ontwikkelaars sneller toegang te geven tot Lambda-triggers. Het is dan makkelijk om bijvoorbeeld een knop toe te voegen aan een app, die degene die erop klikt meteen naar de juiste plek brengt. Denk aan de klantenservice van een bedrijf, of de onderhoudsafdeling.

Triggers en knoppen

Een goed voorbeeld van de AWS Lambda-triggers is de Dash Button van Amazon. Dat is een knop die, als een gebruiker erop drukt, direct bepaalde zaken regelt; denk aan het bestellen van wasmiddel of toiletpapier. De knop maakt daarvoor verbinding met het internet en stuurt een signaal naar de Amazon-webwinkel. AWS IoT 1-Click breidt die mogelijkheid uit naar alle ontwikkelaars, zo lang het om ondersteunde apparaten gaat.

Om de nieuwe functie te gebruiken, moet je informatie over je bestaande account invoeren. Je kan je wifi-netwerk configureren en vervolgens kiezen uit een lijst met apparaten en Lambda-functies die beschikbaar zijn voor het gegeven apparaat. Ondersteunde apparaten in deze vroege release omvatten onder meer de AWS IoT Enterprise Button.

Zodra je een apparaat geselecteerd hebt, kan je als ontwikkelaar instellen wat de betreffende Lambda-functie moet zijn. Vervolgens kan je eenvoudig instellen wat er precies moet gebeuren om te zorgen voor een bepaalde actie en wat die actie moet zijn. Natuurlijk vereist het instellen hiervan meer dan één klik, maar het is wel een eenvoudige manier om Lambda-functies toe te voegen.

Momenteel bevindt de dienst zich nog in een previewmodus. Deelnemen is mogelijk, mits je je daarvoor aanmeldt.