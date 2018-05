Linksys komt deze maand met nieuw Velop dual-band wifi mesh-systeem

Linksys laat aan Techzine weten het nieuwe Velop dual-band wifi mesh-systeem eind mei beschikbaar te maken. Deze uitvoering werkt met Intelligent Mesh-technologie, voor het vereenvoudigen en optimaliseren van de end-to-end prestaties. Het Velop-systeem past zich aan de wifi-behoeften van de gebruiker aan, waarbij het zichzelf herstellen en optimaliseren leidt tot het gewenste wifi-signaal.

Het modulair mesh-systeem bestaat uit Velop-nodes, dual-band AC 2×2 802.11ac Wave 2-apparaten met draadloze MU-MIMO-configuratie en een gezamenlijke snelheid tot 1300 Mbps. De nodes zijn ontworpen om met elkaar verbinding te maken via wifi of bedraad Ethernet, of een combinatie daarvan. Ze configureren zichzelf automatisch om verbinding tot stand te brengen in allerlei verschillende opstellingen. Velop-gebruikers kunnen tri-band en dual-band nodes samen in één netwerk gebruiken.

Functies

Linksys voegt ook een aantal functionaliteiten toe aan de mesh-systemen. Zo kan de Linksys-app ingezet worden voor het creëren en beheren van een netwerk. De SpotFinder-technologie helpt op zijn beurt tijdens de installatie bij het vinden van de beste plaats. Dit om de wachttijd te verminderen, de doorvoer te maximaliseren en het bereik en de signaalsterkte te verbeteren.

Een geïnstalleerd systeem zoekt automatisch naar updates en zal de software bijwerken om nieuwe functies te ontsluiten, beveiligingsproblemen te verhelpen en prestaties te verbeteren zodra deze beschikbaar is. Daarnaast biedt Velop aangepaste opties voor Amazon Alexa, om het gastnetwerk aan en uit te zetten en de aanmeldgegevens van het hoofdnetwerk en de gastnetwerken te herhalen.

Beschikbaarheid

Het nieuwe Velop dual-band wifi mesh-systeem verschijnt eind mei in de Benelux als 1-pack (WHW0101), 2-pack (WHW0102) en 3-pack (WHW0103). Voor deze pakketten gelden respectievelijk de volgende adviesprijzen: 119,99 euro, 219,99 euro en 29,99 euro. Tijdens de introductie krijgen klanten gratis een muurhouder voor elke node die ze aanschaffen.

Techzine ging met een eerdere uitvoering van het Linksys Velop mesh wifi-systeem aan de slag. Als je benieuwd bent naar wat je ongeveer kunt verwachten, kun je onze review lezen.