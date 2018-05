Google komt met nieuwe prijzen voor Drive-opslag

Google rolt nieuwe veranderingen uit naar zijn opslagdiensten. Het gaat vooral om een prijsverlaging van vrijwel alle producten van het bedrijf. Daarnaast voegt Google alle betaalde Google Drive-diensten samen onder een nieuwe naam: Google One.

Waarom Google precies overgegaan is tot de naamsverandering is de vraag. Tegelijk is het wel een interessante keuze met brede gevolgen. Klanten die betalen voor de opslagdiensten van Google, krijgen toegang tot de live klantenservice van Google.

Nieuwe prijzen

De nieuwe prijzen zien er als volgt uit:

aan opslagcapaciteit: blijft 199 dollar per maand 30 terabyte aan opslagcapaciteit: blijft 299 dollar per maand

Er zijn dus een paar kleine wijzigingen doorgevoerd. Hoeveel de europrijzen van de diensten precies bedragen is niet bekend. Momenteel zijn die gelijk, dus de kans is groot dat Google daar ook bij de nieuwe opties voor kiest. Zodoende zal je dus waarschijnlijk 1,99 euro betalen voor de nieuwe optie van honderd gigabyte per maand.