HP komt met nieuwe modellen in de Envy-reeks

HP gaat zijn Envy-portfolio van een update voorzien, wat resulteert in modellen die geschikt zijn voor thuis, op het werk of op school. Bij de zes nieuwe systemen gaat HP voor verbeterde standaardprestaties, een verbeterde batterij en maakt het zijn Command Center beschikbaar. Hiermee kunnen gebruikers systeemprestaties, ventilatorruis en temperatuur optimaliseren met CoolSense-technologie.

De Envy-reeks ondersteunt gigabit wifi-snelheden en belooft een snelle verbinding voor veeleisende streaming-apps. Om deze apps van geluid te voorzien beschikken de systemen over audio van Bang & Olufsen. Op bepaalde modellen zijn de Sure View (privacy-screen om informatie veilig te houden), vingerafdruklezers of IR-camera’s beschikbaar. De volgende zes modellen zullen allemaal naar verwachting vanaf juli verkrijgbaar zijn, zonder een prijs te noemen.

HP Envy 13 Laptop

Voorzien van een slank, volledig metalen ontwerp dat verkrijgbaar is in licht goud of natuurlijk zilver. Deze pc komt met 8e generatie Intel Quad Core-processors, optionele Nvidia GeForce MX150-graphics, een batterijlevensduur van maximaal 14 uur, een vingerafdruklezer en optioneel HP Sure View.

HP Envy x360 13

Een 13-inch convertible met AMD Ryzen-processor met Radeon Vega Graphics. HP geeft aan dat dit apparaat ontworpen is om te presteren en indruk te maken, met multi-threaded verwerking, krachtige geïntegreerde grafische weergaven, optionele HP Sure View en een batterijlevensduur van maximaal elf uur.

HP Envy x360 15

Geschikt voor gebruikers die op zoek zijn naar meer creatieve ervaringen met aanraking en pen. De Envy x360 15 is verkrijgbaar met Intel- of AMD-processors, opslag- en geheugenopties zoals Intel Optane, een 4K-scherm en optionele HP Sure View. Met een batterijlevensduur van maximaal 12 uur en 45 minuten beschikken deze en alle Envy-laptops en convertibles over HP Fast Charge, waarmee een apparaat in 45 minuten 50 procent kan opladen.

HP Envy 17 Laptop

Dit model wordt uitgerust met 8e generatie Intel Quad-Core processoren, Nvidia GeForce MX 150 grafische weergaven, opties inclusief Intel Optane memory en optionele 17-inch diagonale 4K-display. Zo moet het om een laptop gaan die geschikt is voor productiviteitstaken, contentcreatie en entertainment-apps.

HP Envy Curved AiO 34

Een gebogen all-in-one met Amazon Alexa om het gemakt te bieden van een handsfree-ervaring met een visueel display. De Envy Curved AiO 34 komt met met optionele afzonderlijke Nvidia GeForce GTX 1050 grafische afbeeldingen en de nieuwe HP Audio Stream. Door dit laatste kunnen gebruikers hun favoriete nummers van een smartphone streamen naar de HP Envy AiO-luidsprekers met behulp van Bluetooth-technologie. De draadloze laadmogelijkheden van deze generatie die in de basis zijn ingebouwd, zijn drie keer krachtiger dan die van de vorige generatie en de AiO heeft beveiliging toegevoegd met een pop-up privacy camera.

HP Envy Desktop

Deze pc is gemaakt voor veeleisende workloads en het creëren van content. HP voorziet de Envy Desktop van 8e generatie Intel Core multi-core processors, optionele Nvidia GeForce GTX 1080 grafische kaart en optioneel Intel Optane Memory