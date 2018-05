Kaspersky voelt zich slachtoffer na besluit Nederlands kabinet

Kaspersky Lab is zeer teleurgesteld over het besluit van het kabinet om het gebruik van de cybersecurity-sofware uit te faseren, zo blijkt uit het statement in handen van Techzine. “Het lijkt erop, dat ons bedrijf slachtoffer is van geopolitieke ontwikkelingen”, aldus Kaspersky.

Eerder stuurde minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) een brief over het besluit naar de Tweede Kamer. Hierin adviseert hij bedrijven en organisaties met vitale diensten eveneens de software uit te faseren. De regering spreekt over een voorzorgsmaatregel, er bestaat vrees dat de software misbruikt wordt voor Russische spionage.

De ontstemming en teleurstelling zit hem vooral in het feit dat er geen enkel aantoonbaar bewijs van verkeerd handelen publiekelijk is om dergelijke beslissingen te rechtvaardigen. Kaspersky benadrukt dan ook nog nooit een regering in de wereld geholpen te hebben met cyberspionage of kwaadwillende cyberactiviteiten.

“Wij onderkennen als geen ander het belang van het waarborgen van de digitale veiligheid van Nederlandse burgers, overheidsinstanties en de vitale infrastructuur van ons land”, verklaart Kaspersky. Het bedrijf noemt het verontrustend dat een privéonderneming als schuldig kan worden behandeld vanwege geopolitieke problemen.

Kernactiviteiten

Als gevolg van het wereldwijde Global Transparency Initiative is besloten de kernactiviteiten te verhuizen van Rusland naar Zwitserland, werd eerder op de dag bekend. Daardoor verhuizen klantgegevens, software assemblage en dreigingsdetectie-activiteiten eind dit jaar naar Zwitserland.

Kaspersky opent daar tevens een Transparency Center waarin organisaties de broncode kunnen inzien van cybersecurity-producten en -updates. Een onafhankelijke organisatie zal software assemblage verifiëren, om te waarborgen dat software die klanten ontvangen overeenkomt met de broncode die voor audit is verstrekt. Zo wil het bedrijf blijven bevestigen dat zijn producten slechts één belangrijk doel dienen: het beschermen van organisaties tegen cyberbedreigingen.

Het bedrijf is ervan overtuigd dat de verplaatsing van de kernactiviteiten naar Zwitserland de regering zal overtuigen de besluitvorming te herzien. Daarbij staat Kaspersky open voor een dialoog om vragen te beantwoorden en bezwaren weg te nemen.