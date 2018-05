AMD lanceert de tweede generatie Ryzen Pro-chips. Het volgt al relatief snel de eerste generatie op die eind vorig jaar het daglicht zag. De belangrijkste reden hiervoor is de geïntegreerde GPU bij de nieuwe generatie. Zo kan AMD eindelijk met Intel wedijveren op de professionele markt.

Met de succesvolle lancering van de Ryzen-chips vorig jaar, heeft AMD ook snel een haastwerk geleverd door er een Pro-label op te plakken om aan bedrijven te slijten. Die aanpak heeft niet echt goed gewerkt, omdat er één element mistte: een geïntegreerde grafische kaart (GPU). Die is nodig omdat, met uitzondering van workstations, weinig zakelijke toestellen nog een aparte grafische kaart steken. Met de tweede generatie komt daar nu verandering in.

Mét GPU

AMD Ryzen Pro combineert telkens een quadcore CPU met een geïntegreerde Vega GPU. Afhankelijk van het type krijg je tussen de 6 en 11 compute units op de GPU voor extra grafische pk’s. De Ryzen 5 PRO 2400G is het topmodel binnen de desktopchips met 4 kernen, 8 threads en een maximum kloksnelheid van 3,9 GHz. De GPU aan boord van deze chip is goed voor 11 compute units aan een maximale kloksnelheid van 1.250 MHz. Het piekverbruik is 65 watt.

Bij de mobiele chips is de Ryzen 7 PRO 2700U het neusje van de zalm. Opvallend is dat elke chip 8 MB level 3 cache aan boord heeft, maar enkel 4 MB is daarvan ingeschakeld gecombineerd met 512 KB level 2 cache per CPU-kern.

Nieuwe toestellen

Nieuwe innovaties zijn belangrijk, maar AMD Ryzen Pro wil vooral binnen breken in de bedrijfsmarkt. Met de nieuwe chips zet het alvast een stap in de goede richting, want zowel Dell, HP als Lenovo hebben al nieuwe toestellen aangekondigd die de chip aan boord hebben, waaronder: Dell Latitude 5495, Dell OptiPlex 5055, HP EliteBook 700 G5 series, HP ProBook 645 G4, HP EliteDesk 700 series, Lenovo ThinkPad A series en Lenovo ThinkCentre M715q en M725s desktops.

Het is belangrijk voor AMD om samen met grote merken en productlijnen geassocieerd te worden. Het wil marktaandeel winnen van Intel dat de bedrijfswereld op dit ogenblik domineert. De nieuwe Ryzen Pro-chips zijn een belangrijke eerste stap in de juiste richting.