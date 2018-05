Intels Loihi-breinchips tegen 2019 zo slim als een muis

Intels Loihi-breinchips moeten tegen 2019 het equivalent van 100 miljard synapsen bevatten. Dat is vergelijkbaar met de complexiteit van het brein van een muis.

Intel onthulde de eerste Loihi-chip in september vorig jaar. In tegenstelling tot een klassieke processor, die instructies in een opeenvolgende reeks uitvoert, is Loihi gebaseerd op de manier waarop het menselijk brein werkt. Een eerste ontwerp telt 130.000 ‘neuronen’ die zijn verbonden via 130 miljoen ‘synapsen’. Ter vergelijking: een gemiddeld menselijk brein telt 100 miljard neuronen en 1.000 biljoen synapsen.

De chipfabrikant heeft deze week laten weten dat het tegen 2019 een Loihi-systeem wil klaar hebben met 100 miljard synapsen. Daarmee zou het systeem de complexiteit van het brein van een muis benaderen. Dat telt ongeveer 125 miljard synapsen. De weg naar een computerchip met dezelfde complexiteit als het menselijk brein ligt wellicht nog enkele tientallen jaren van ons verwijderd.

Probabilistic computing

Intel ontwikkelt de Loihi-chips voor wat het bedrijf probabilistic computing noemt. Dat laat een computersysteem toe om onzekerheden te begrijpen en berekenen die inherent zijn aan natuurlijke data. Zo kunnen computers worden gebouwd die in staat zijn om te begrijpen, te voorspellen en zelf beslissingen te nemen.

Neem een zelfrijdende wagen als voorbeeld. Een menselijke chauffeur die door een woonwijk rijdt en een bal over straat ziet rollen, maakt automatisch de klik om te vertragen of stoppen. Wellicht komt er immers een kind achter de bal aan. Een computer begrijpt die situatie niet, maar kent alleen zijn instructies. Als de zelfrijdende auto niet specifiek de instructie heeft om te stoppen voor een bal, zal hij dat ook niet doen. Met probabilistic computing kan de computer wel de situatie inschatten en zelfstandig een beslissing maken.