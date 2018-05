Microsoft toont Surface Hub 2 voor het kantoor van de toekomst

Microsoft heeft de Surface Hub 2 aangekondigd. De nieuwe generatie van het vergaderscherm is kleiner dan zijn voorganger en kan voortaan ook in portretmodus georiënteerd worden.

Waar de originele Surface Hub uit 2016 in twee versies kwam (55 inch met 1080p of 84 inch met 4K), komt de Surface Hub 2 in slechts één variant. Het 50,5 inchscherm gebruikt een 3:2-schermverhouding en een resolutie die groter is dan 4K.

De Surface Hub 2 kan in tegenstelling tot zijn voorganger zowel in landschap- als portretmodus worden georiënteerd. Dankzij de ingebouwde microfoon en 4K-camera kan je zo videobellen met collega’s alsof je naast hen staat. De bezels rond het scherm zijn bovendien bijzonder dun, zodat je tot vier Hubs met elkaar kan verbinden voor één groot beeld of om verschillende content naast elkaar weer te geven.

Aan de softwarezijde maakt Microsoft het daarom mogelijk voor meerdere gebruikers om tegelijk in te loggen met een vingerafdruk en hun afzonderlijk werk naast elkaar te tonen in een gemeenschappelijk document. De software is gebaseerd op Windows 10 en geoptimaliseerd voor Microsoft Teams.

Beschikbaar in 2019

Met de Surface Hub 2 wordt Microsofts visie op het kantoor van de toekomst stilaan realiteit. Voorlopig is evenwel nog geen lanceringsdatum bekend, alleen dat het ergens in de loop van 2019 zal zijn. De prijs zal in lijn liggen met “vergelijkbare concurrerende toestellen”, wat doet vermoeden dat de Surface Hub 2 scherper geprijsd zal zijn dan zijn voorganger.

Microsoft verkocht al Surface Hubs aan meer dan 5.000 bedrijven in 25 landen. Het is het meest populaire Surface-toestel bij enterprise klanten en Microsoft worstelde er zelfs mee om aan de vraag te voldoen. Het vereenvoudigde ontwerp van de nieuwe Surface Hub 2 zou er alvast voor moeten zorgen dat de hardware eenvoudiger is om in grote oplage te produceren.