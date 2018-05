Land Rover Explore-smartphone voor zware omstandigheden eind mei beschikbaar

De rugged outdoor smartphone Land Rover Explore zal vanaf 24 mei te koop zijn. Daarmee verschijnt de telefoon van Land Rover en Bullit Group drie maanden na de onthulling op het Mobile World Congress. De Land Rover Explore wordt op de markt gezet als een smartphone die in de wildernis de zwaarste omstandigheden aankan.

Zo doorstaat de smartphone valtests van 1,8 meter, overleeft zout en zoet water dankzij de IP68-certificering en blootstelling aan externe temperaturen en thermische schokken. Aanvullende functies zoals een SOS-zaklamp en de nachtmodus moeten de Land Rover Explore verder geschikt maken voor iedereen met een passie voor outdoor.

Ook is er een aantal functies toegevoegd aan de software. Centraal staat het Outdoor Dashboard, waarmee er direct toegang is tot weersinformatie, de sensordata van de telefoon en zelfgekozen informatie die relevant is voor elke specifieke activiteit. Daarnaast is de Explore Hub een gecureerde app-portal met een catalogus van apps voor allerlei outdoor-activiteiten, alsmede de Land Rover InControl apps.

Specificaties

In het toestel vinden we een 4000 mAh-batterij, die twee dagen meegaat bij normaal gebruik of een volle dag bij constant gebruik van GPS en het 5-inch HD beeldscherm. Mocht het nodig zijn, is er nog de meegeleverde Adventure Pack waarmee de telefoon over nog eens 3600 mAh beschikt. Verder beschikt de Adventure Pack over een 25 x 25 mm keramische patch-GPS-antenne voor nauwkeuriger GPS-signaal en topografische kaarten met Skyline augmented reality van ViewRanger. Andere beschikbare hardware-packs bestaan uit een aanvullende 4370 mAh-batterij en een universele fietshouder.

Op het gebied van specificaties is het nog belangrijk om te weten dat de smartphone beschikt over een deca-core 2,6 GHz 64-bits MTK Helio X27-chipset met Dual SIM-functionaliteit, 4GB werkgeheugen en 64 GB ROM dat uitbreidbaar is via microSD. De Land Rover Explore heeft een 16 megapixel achtercamera en 8 megapixel selfiecamera. Standaard wordt de smartphone met Android Nougat geleverd, een upgrade naar Oreo staat op de planning.

De Land Rover Explore met Adventure Pack is vanaf 24 mei verkrijgbaar voor 649 euro.