Red Hat integreert CoreOS-technologie in OpenShift voor automatisering

Red Hat laat aan Techzine weten over de eerste stappen voor de integratie van CoreOS Tectonic, Quay en Container Linux in zijn portfolio van container en Kubernetes-gebaseerde oplossingen. Het resulteert onder andere in de combinatie van CoreOS-technologie met OpenShift, voor volledig geautomatiseerde Linux-containerplatformstack. Dit is mogelijk nadat begin dit jaar CoreOS overgenomen werd.

CoreOS’ zakelijke Kubernetes-oplossing Tectonic biedt de mogelijkheid om grote Kubernetes-implementaties te beheren via geautomatiseerde ‘over-the-air’ updates. Met deze mogelijkheden kunnen systeembeheerders en IT-managers gemakkelijker via een geautomatiseerd proces upgrades uitvoeren naar volledige Tectonic-clusters en de onderliggende Container Linux-hosts. Deze mogelijkheid integreert het bedrijf nu als geautomatiseerde operaties in het OpenShift Container Platform.

Met geautomatiseerde operaties kunnen IT-teams de geautomatiseerde upgrades van Tectonic gebruiken in combinatie met de betrouwbaarheid, ondersteuning en toepassingsmogelijkheden van het OpenShift Container Platform. Zo wordt het beheren van Kubernetes-implementaties op schaal eenvoudiger. De meerderheid van de onderhoudstaken worden namelijk automatisch uitgevoerd, waardoor er minder noodzaak is voor continue beheerdersacties.

Andere stappen

Daarnaast gaat Red Hat CoreOS de basis vormen voor het OpenShift Container Platform, OpenShift Online en OpenShift Dedicated. Dit geldt in het bijzonder voor klanten die de voorkeur geven aan een onveranderlijk, op infrastructuur gebaseerde Kubernetes-platform met geautomatiseerde updates. Het OpenShift Container Platform blijft ook Enterprise Linux ondersteunen voor klanten die de voorkeur geven aan een traditionele levenscyclus en packaging voor hun Kubernetes-implementaties.

Klanten die behoefte hebben aan uitgebreidere registratiefunctionaliteit krijgen nu ook de mogelijkheid om Quay Enterprise en Quay.io van Red Hat te gebruiken. Quay omvat onder andere geautomatiseerde geografische replicatie, geïntegreerde beveiligingsscans met Clair, image time machine voor geschiedenis bekijken, het uitvoeren van rollbacks en geautomatiseerde prunning.

Begin deze maand kondigde CoreOS al de nieuwe open-source toolkit Operator Framework aan, die gebruikt kan worden voor het managen van Kubernetes clusters. Met Operator Framework wil CoreOS het bouwen van Kubernetes-applicaties vereenvoudigen.

Beschikbaarheid

In toekomstige versies van het OpenShift Container Platform zullen de geautomatiseerde handelingen van Tectonic, Red Hat CoreOS en meer volledig geïntegreerde worden. Container Linux blijft onderhouden worden, terwijl zijn opvolger verder ontwikkeld zal worden met de Fedora- en CoreOS-community’s. Red Hat Quay is per direct beschikbaar.