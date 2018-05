Samsung lanceert gouden variant van de Galaxy S9 en S9+

Vandaag heeft Samsung weer een nieuwe kleur aangekondigd voor zijn vlaggenschip, de Galaxy S9 en S9+. Waar de telefoon momenteel in het zwart, blauw en paars beschikbaar is, kan je vanaf juni ook kiezen voor een gouden variant – door Samsung Sunrise Gold gedoopt.

De gouden versie van de Samsung Galaxy S9 en S9+ is onder de motorkap niet veranderd. Het gaat dus enkel om een nieuw likje verf, waarmee Samsung – zo stelt het in de aankondiging – wil zorgen dat iedereen zijn “eigen stijl en persoonlijkheid” terug kan zien in hun telefoon.

Dit is de Galaxy S9

De Samsung Galaxy S9 en S9+ werden in februari onthuld tijdens het Mobile World Congress. De smartphones lijken in veel opzichten op voorgangers S8 en S8+, maar bevatten vooral verbeteringen op het gebied van de camera. De S9 heeft een 5,8-inch scherm en de grotere broer beschikt over een 6,2-inch display. Beide toestellen hebben een Super AMOLED-scherm met resolutie van 2.960 bij 1.440 pixels.

De telefoons draaien allebei op een Samsung Exynos 9810 processor, met in het geval van de S9 vier gigabyte aan werkgeheugen en bij de S9+ zes gigabyte. Beide telefoons beschikken optioneel over 64, 128 of 256 gigabyte aan opslagcapaciteit. Dat kan, indien gewenst, uitgebreid worden met een SD-kaart tot maximaal 400 gigabyte. Verder hebben de smartphones soortgelijke accucapaciteit als hun voorgangers: 3.000 mAh in het geval van de S9 en 3.500 mAh bij de S9+.

De S9 beschikt over een enkele cameralens aan de achterkant, met twaalf megapixel sensor. Die beschikt over een variabel diafragma van f/1.5 tot 2.4. De S9+ heeft een dubbele lens: twee van twaalf megapixels, de voornaamste sensor met hetzelfde diafragma als de S9 en de tweede lens met f/2.4-diafragma. Bij beide toestellen beschikt de selfiecamera over een 8-megapixelsensor en een diafragma van f/1.7.

De Sunrise Gold-uitvoering van de Galaxy S9 en S9+ is vanaf juni verkrijgbaar. De Galaxy S9 heeft een verkoopadviesprijs vanaf € 849,-, de Galaxy S9+ is verkrijgbaar vanaf € 949,-.