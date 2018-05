Gezichtsherkenning gebruikt door politie vaak inaccuraat

Big Brother Watch (BBW), een Britse privacywaakhond, stelt dat de politie van Londen – de Metropolitan Police – gezichtsherkenningstechnologie heeft gebruikt die wel heel inaccuraat werkt. De politie heeft de technologie tijdens diverse evenementen ingezet om criminelen op te sporen. In meer dan negen van de tien gevallen, werden onschuldige mensen aangezien voor criminelen en werden hun biometrische gegevens opgeslagen.

Dat meldt Big Brother Watch in een onderzoek dat het ook in het Britse parlement mocht presenteren. De Metropolitan Police, gewoonlijk afgekort als Met, gebruikte gezichtsherkenningstechnologie om de gezichten van mensen te koppelen aan een database van criminelen, zo schrijft de groep in het rapport Face Off: The lawless growth of facial recognition in UK policing.

Maar liefst 98% fout

In het rapport claimt BBW dat de met in maar liefst 98 procent van de gevallen verkeerd zit met het identificeren van criminelen. Tijdens het Notting Hill Carnival werden 95 mensen als crimineel aangemerkt, maar bleek dat niet te kloppen. Ook gaf het Met toe dat het, als gevolg van gebruik van gezichtsherkenning, de biometrische gegevens van 102 onschuldige mensen gedurende een periode van dertig dagen opsloeg.

Het rapport dient dus als waarschuwing voor het gebruik van een technologie die nog niet klaar lijkt te zijn voor gebruik. Desondanks is het Met van plan om de techniek op nog minstens zeven andere evenementen in te zetten. De BBW stelt dat daarmee de manier waarop de politie in het Verenigd Koninkrijk – en eigenlijk ook breder – werkt kan veranderen. Ook onschuldige mensen kunnen en zullen gevolgd worden.

Uit de onderzoeksrapportage blijkt dat de politie in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk altijd onschuldige mensen identificeert als criminelen. Dat komt doordat de gezichtsherkenningstechnologie nog niet verfijnd genoeg is om in de praktijk toegepast te worden. “Er zijn miljoenen aan publiek geld voor verspild en we betalen een hoge prijs als het aankomt op onze burgerrechten,” aldus de groep, die oproept tot een voorlopig verbod op het gebruik van de technologie door de politie.