HPE verstevigt aanbod in hybrid cloud met overname Plexxi

HPE verstevigt zijn aanbod in hybrid cloud met de overname van Plexxi, een specialist in software-defined datacenteroplossingen. De overname moet tegen eind juli van dit jaar afgerond zijn.

Plexxi, dat in 2010 werd opgericht, telt 100 werknemers die allemaal de overstap zullen maken naar HPE. Financiële details over de overname werden niet gecommuniceerd, maar bij een laatste investeringsronde begin 2016 werd de waarde van Plexxi op 267 miljoen dollar geschat.

“De technologie van Plexxi breidt HPE’s marktleidende software-defined computing- en opslagmogelijkheden uit in de snelgroeiende software-defined netwerkmarkt”, schrijft Ric Lewis, verantwoordelijk voor de Software-Defined and Cloud Group bij HPE, in een blogpost. “Door Plexxi’s data center fabric naadloos te combineren met HPE’s bestaande software-defined infrastructuur, kunnen we een echte cloudachtige ervaring bieden in het datacenter.

Plexxi’s technologie zal enerzijds in HPE’s oplossingen voor hyperconvergentie worden toegepast, en anderzijds voor het configureerbare infrastructuuraanbod HPE Synergy. Dat is een nieuwe categorie infrastructuur die flexibele opslagcapaciteit en rekenkracht biedt, die kan worden aangepast naargelang de bedrijfsbehoeften van het moment.

Hybrid cloud

Clouddiensten zijn vandaag alomtegenwoordig voor het bewaren en aanbieden van software en data bij bedrijven. Toch weerhouden heel wat bedrijven zich ervan om volledig in te zetten op de cloud. Recent onderzoek toonde zelfs aan dat de meerderheid van de Belgische bedrijven op z’n minst een deel van zijn servers nog altijd liever lokaal houdt.

Dat heeft aanleiding gegeven tot de opmars van de hybrid cloud, waarbij een gedeelte van de bedrijfsapplicaties in de publieke cloud draait en een ander gedeelte lokaal blijft staan. Zo krijg je het beste van twee werelden in één model.

HPE is maar één van de vele leveranciers die oplossingen bouwen voor dit lucratieve model. Volgens onderzoek van BCC Research zou de wereldwijde markt van hybride clouddiensten tegen 2022 een waarde van 98,8 miljard dollar bereiken.