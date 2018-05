HTC werkt aan een blockchainsmartphone

HTC ontwikkelt een nieuwe Androidsmartphone, de Exodus, die wordt aangedreven door blockchaintechnologie. Het toestel krijgt een universele cryptowallet en hardware-ondersteuning voor cryptocurrencies en gedecentraliseerde apps.

De Taiwanese telefoonfabrikant wil een eigen blockchainnetwerk creëren waarbij alle Exodus-telefoons dienst doen als nodes om de handel in cryptocurrencies onder gebruikers te ondersteunen.

“Via Exodus willen we ondersteuning bieden voor onderliggende protocollen zoals Bitcoin, Lightning Networks, Ethereum, Dfinity en meer. We willen graag het hele blockchainecosysteem ondersteunen. In de komende maanden zullen we nog meer samenwerkingen aankondigen”, vertelt Phil Chen van HTC aan The Next Web. Chen is het brein achter de VR-bril HTC Vive, maar zal voortaan verantwoordelijk zijn voor alle blockchaintoepassingen binnen het bedrijf.

HTC overweegt verder om cryptocurrencies te accepteren als betaalmiddel voor de telefoon, maar een prijs of andere details zijn voorlopig nog niet bekend.

Finney

HTC is alvast niet de eerste fabrikant die werkt aan een blockchaintelefoon. Vorige maand gingen de eerste exemplaren van de Finney van Sirin Labs in productie. Ook die smartphone bevat zijn eigen cryptowallet en laat onder meer toe om zonder wisselbureau digitale munten te converteren. De telefoon zou het ook mogelijk maken om eenvoudiger te winkelen op websites. Je kan zelfs een hotspot openen met je telefoon, die vervolgens beschikbaar wordt gesteld bij andere gebruikers door middel van digitale tokens.

Veel van de beloftes die deze blockchaintelefoons maken, zijn evenwel ook met behulp van software te realiseren op ‘klassieke’ smartphones. Het is voorlopig dus wachten tot de eerste toestellen op de markt komen om te zien of de gebruikservaring daadwerkelijk verschilt.