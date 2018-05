Coinbase vernieuwt cryptobeurs om flitsbeleggers te verleiden

Cryptobeurs Coinbase plant een upgrade van zijn GDAX-platform om meer institutionele beleggers aan te trekken, waaronder hedgefondsen en flitsbeleggers zich specialiseren in high-frequency trading.

Het bedrijf, met thuisbasis in San Francisco, werkt aan een nieuwe matching engine die toelaat om in een fractie van een seconde koop- en verkooporders voor cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum met elkaar te matchen. Daarnaast bouwt het een team uit dat uitsluitend ten dienste zal staan van institutionele klanten.

Coinbase wil ook colocatie aanbieden aan tradingfirma’s, zodat die hun eigen servers in het datacenter van de cryptobeurs kunnen plaatsen. Dat is met name interessant voor high-frequency tradingfirma’s, die op een geautomatiseerde manier via computers razendsnel kopen en verkopen. Hoe dichter hun servers bij die van de beurs staan, hoe minder vertraging er optreedt bij de transmissie van data tussen de tradingfirma en de beurs.

Volgens Coinbase komen de aanpassingen voor institutionele beleggers uiteindelijk alle investeerders op het platform ten goede. “Door institutionele beleggers en individuen toe te staan om op hetzelfde platform te handelen, krijgen we lagere transactiekosten, meer liquiditeit en een betere prijsvorming”, zegt Adam White, general manager van GDAX tegen Reuters.

Kritiek

Toch doen de aankondigingen van Coinbase bij sommige partijen de wenkbrauwen fronsen. De vrees is dat het lucratief kan blijken voor Coinbase en andere cryptobeurzen om high-frequency traders speciale voordelen te geven. Colocatie is daar volgens critici al zo’n voorbeeld van: het geeft tradingfirma’s die kunnen betalen voor de snellere toegang een oneerlijk voordeel.

Coinbase is niet de eerste cryptobeurs om zijn systemen aan te passen aan de high-frequency traders. Gemini, de cryptobeurs van de Winklevoss-tweeling kan transacties ook reeds op enkele microseconden afhandelen. De meeste cryptobeurzen draaien evenwel op relatief trage en wankele technologie. Vorig jaar lagen verschillende beurzen, ook die van Coinbase, er een paar keer tijdelijk uit omdat ze de grote interesse in Bitcoin niet konden verwerken.