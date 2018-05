Facebook laat adverteerders zich richten op ‘gevoelige informatie’ rond gebruikers

Facebook blijkt adverteerders op wel heel veel manieren te helpen. Het is mogelijk om gericht te adverteren voor mensen die bijvoorbeeld interesse hebben in onderwerpen als homoseksualiteit, islam en liberalisme. Dat terwijl onder nieuwe databeschermingswet GDPR er niet zomaar gehandeld mag worden in informatie rondom iemands religie, seksualiteit of politieke overtuiging.

Dat meldt The Guardian op basis van onderzoek dat de krant in samenwerking met de Danish Broadcasting Corporation uitvoerde. Facebook weet natuurlijk veel over gebruikers, doordat het internetgedrag nauwkeurig in kaart brengt. Maar dat het ook gevoelige informatie deelt met adverteerders was nog niet bekend.

Verboden te delen

De GDPR, die vanaf 25 mei voor heel de Europese Unie geldt, geeft expliciet bepaalde informatiecategorieën aan die speciale omstandigheden voor het bewaren van gegevens daaromtrent rechtvaardigen. Zo gaat het om de verwerking, verzameling en het bewaren van die gegevens. Onder die categorieën vallen ras, etniciteit, politieke voorkeur, religie, seksleven en seksuele voorkeur.

Facebook past de speciale bewaarcategorieën overigens al op bepaalde delen van de site toe. Als onderdeel van de GDPR-updates, vroeg het bedrijf of de politieke, religieuze of relatie-gerelateerde informatie die ze aan de site hadden toegevoegd nog wel weergegeven mocht worden. Gebruikers konden dat dus terugdraaien.

Maar het is nog wel mogelijk voor adverteerders om berichten specifiek te richten op bijvoorbeeld mensen in Nederland die interesse hebben in homoseksualiteit én hindoeïsme. Daarbij geeft het bedrijf volgens het onderzoek van de Britse krant ook aan hoeveel mensen in die specifieke subcategorie vallen.

Facebook laat in een statement weten dat de manier waarop het deze informatie aanbiedt gewoon in overeenstemming met de relevante regelgeving is. Het classificeren als de interesses van een persoon is, zo stelde het, iets anders dan het classificeren van persoonlijkheidstrekjes.