De OnePlus 6 is onthuld: premium telefoon met 6,28-inch display

Er viel niet zo heel veel meer te onthullen tijdens het feestje van OnePlus vandaag in Londen. Details rond de OnePlus 6, het nieuwe vlaggenschip, waren al veelal gelekt of door het bedrijf zelf naar buiten gebracht. Maar ach, een presentatie is altijd leuk en dus is zojuist het nieuwe toestel onthuld. De OnePlus 6 heeft een 6,28-inch AMOLED-display en Qualcomm Snapdragon 845-processor.

“Met de OnePlus 6 hebben we onszelf uitgedaagd om een design te leveren dat net zo gepolijst en elegant is als de interne kwaliteiten van de smartphone,” zegt OnePlus oprichter en CEO Pete Lau. “We zijn trots op wat we hebben gecreëerd en hopen dat onze gebruikers dit ook zo ervaren.”

De specificaties

De OnePlus 6 is aangestuurd door de modernste processor op de markt: de Qualcomm Snapdragon 845, die de prestaties met 30 procent verbetert en tegelijkertijd tien procent zuiniger met de batterij omgaat. Samen met de Adreno 630, die 30 procent sneller is dan de vorige generatie, is de OnePlus 6 meer dan geschikt voor verschillende taken, van HD videostreaming tot het spelen van grafisch uitdagende games.

De telefoon beschikt uit zes tot acht gigabyte aan werkgeheugen en kan daarmee flink wat verschillende taken tegelijjk uitvoeren. Verder is er voor gebruikers 64, 128 of 256 gigabyte aan opslagcapaciteit. De volledig glazen telefoon kan meer dan 1 gigabit aan downloadsnelheid aan.

Het dual camera systeem van OnePlus 6 bestaat uit een 16MP primaire camera, ondersteund door een 20MP secundaire camera. De f/1.7 lensopening van de 16MP camera is versterkt met een 19% grotere sensor en OIS voor een uitmuntende prestatie in uiteenlopende lichtcondities. Met de Advanced HDR heeft OnePlus het High Dynamic Range algoritme verbeterd, waardoor de OnePlus 6 de schaduwen vermindert en de lichtval in foto’s verbetert.

Het besturingssysteem van OnePlus, OxygenOS, levert een “sneller, soepeler en indien gewenst meer aan te passen” Android-ervaring, mede door het ontbreken van bloatware. Tot slot is de telefoon nog voorzien van fast charge technologie. De OnePlus 6 met 64 GB, 128GB en 256GB opslag zijn via oneplus.com vanaf 21 mei 2018 beschikbaar in Nederland. De telefoon, die in het zwart, matzwart en zilver beschikbaar is, heeft een beginprijs van 519 euro en is vanaf 21 mei verkrijgbaar.