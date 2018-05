Samsung wil Exynos-chips in smartphones van meer fabrikanten stoppen

Samsung is in gesprek met verschillende smartphonefabrikanten, waaronder het Chinese ZTE, om zijn mobiele Exynos-processors te leveren. Daarmee gaat het rechtstreeks de concurrentie aan met grote rivaal Qualcomm.

De Exynos-processors zijn tot nu toe alleen terug te vinden in Samsungs eigen Galaxy-smartphones en de telefoons van het Chinese Meizu. De Zuid-Koreaanse fabrikant bekijkt nu of het zijn activiteiten kan uitbreiden. “We zijn in gesprek met alle OEM’s”, zegt Inyup Kang, hoofd van Samsungs processorafdeling System LSI, in een interview met Reuters. Kang verwacht in de eerste helft van 2019 de eerste nieuwe klant te kunnen aankondigen.

ZTE

Er lopen onder meer ook gesprekken met ZTE. Die Chinese telecomfabrikant zag zich vorige week genoodzaakt zijn kernactiviteiten stil te leggen als gevolg van een exportverbod dat werd opgelegd door de Verenigde Staten. ZTE is in overleg met de Amerikaanse overheid om dat verbod weer op te heffen, maar ondertussen ziet Samsung mooi zijn kans.

ZTE is voor een groot deel afhankelijk van Amerikaanse chipfabrikanten Intel en Qualcomm. Dat breekt de Chinese telecomreus nu zuur op, waardoor het dringend zijn toeleverketen moet diversifiëren. Dat kan bijvoorbeeld door zijn processors bij Samsung te halen, al is het nog niet zeker dat beide bedrijven een akkoord zullen bereiken.

Het biedt alleszins een opportuniteit voor Samsung om zijn processorafdeling verder uit te breiden en een sterkere vuist te maken tegen de dominante kracht in de markt, Qualcomm. Hoewel Samsung nog maar een kleine speler is in de markt van mobiele processors, groeit de bedrijfstak snel. Samsung System LSI noteerde volgens cijfers van Counterpoint Research vorig jaar een groei van 27 procent dankzij het succes van de smartphones van het bedrijf.

Blik verruimen

Die groei zal evenwel niet blijven duren als Samsung zich alleen op processors voor smartphones richt, zelfs als het zijn afzetmarkt kan uitbreiden naar andere fabrikanten. De fabrikant kijkt daarom ook al naar andere domeinen, zoals 5G-netwerktechnologie en zelfrijdende auto’s.

Volgens Kang is Samsung daarover momenteel in gesprek met verschillende autofabrikanten, maar hij wilde nog geen namen noemen. In januari werd wel al officieel gecommuniceerd dat Samsung zijn Exynos-chips aan Audi gaat leveren.

Samsungs halfgeleiderafdeling noteerde in 2017 een operationele winst van 35,2 biljoen won, omgerekend zo’n 27,5 miljard euro. Daarmee droeg deze afdeling voor mee dan 65 procent bij aan de totale winst van Samsung vorig jaar. Het overgrote merendeel (96%) was afkomstig uit de verkoop van geheugenchips. De resterende winst – 1,44 biljoen won of 1,13 miljard euro – kwam van System LSI en Samsungs eigen chipbakkerij.