Oracle neemt machine learning-startup DataScience.com over

Oracle heeft een akkoord bereikt om DataScience.com over te nemen. Het platform van deze partijen centraliseert data science tools, projecten en infrastructuur in één plek. Met de mogelijkheden van DataScience.com kunnen gebruikers van de Oracle Cloud extra machine learning-mogelijkheden gebruiken.

Data science-teams gebruiken het platform voor het organiseren van werk, het eenvoudig toegang krijgen tot data en computing resources en het realiseren van end-to-end modelontwikkelingsworkflows. Dit moet zorgen voor verbeterde productiviteit, het reduceren van operationele kosten en het sneller inzetten van machine learning-oplossingen.

Oracle gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning voor zijn Software as a Service (SaaS)-aanbod en Platform as a Service (PaaS)-oplossingen. Dit met als doel big data-toepassingen te verbeteren, alsmede analytics en security operations. Door de combinatie van Oracle en DataScience.com krijgen klanten één data science-platform dat Oracle Cloud Infrastructure en Oracle’s SaaS- en PaaS-aanbod gebruikt.

Voorwaarden

Het is niet bekend hoeveel Oracle betaalt voor voor DataScience.com, de twee partijen hebben de voorwaarde van de deal niet bekendgemaakt. Het is op basis van de aankondiging onduidelijk wat er met het personeel en klanten van DataScience.com gebeurt. Na een overname blijven produceten van een verkocht bedrijf soms door het team zelf ondersteund worden, maar over zoiets communiceren de bedrijven niets. Na een akkoord dient een overname nog definitief te worden, investeerders en eventueel regelgevers kunnen dwars gaan liggen.

Bij Oracle ligt de focus steeds duidelijker op AI en machine learning. Zo schreven we in ons achtergrondartikel naar aanleiding van Oracle Modern Business Experience over de Autonomous Cloud. Hierin worden producten en diensten die volledig zelfstandig werken mogelijk, zonder dat daar echt een IT-professional voor nodig is.