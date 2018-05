Nieuwe Dell EMC SC Series firmware verdubbelt opslagprestaties

Tijdens Dell Technologies World in Las Vegas kregen we een korte demo van de Dell EMC SC Series opslagservers. Belangrijkste wapenfeit tijdens deze demo was de nieuwe firmware, versie 7.3. In deze nieuwe versie heeft Dell EMC de prestaties van de opslagservers weten te verdubbelen.

We hebben het even dubbel gecontroleerd, want hoewel Dell Technologies geen aandacht heeft besteedt aan deze firmware update is die wel enorm belangrijk. Er zijn genoeg bedrijven met Dell EMC storage servers in hun netwerk. Al die servers kunnen qua snelheid verdubbelen, wat niet alleen prestatievoordelen zal opleveren maar ook de kosten zal drukken. Er is immers minder snel extra servercapaciteit nodig als de servers intensief gebruikt worden.

Alle Dell EMC opslagservers die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd kunnen profiteren van deze update. Volgens de medewerkers die wij hebben gesproken zijn sowieso alle servers van de afgelopen vijf jaar geschikt. Het snelheidsvoordeel is over het algemeen een verdubbeling, bij de servers van vijf jaar oud zou de snelheidswinst net iets minder moeten zijn, maar overall is het een grote merkbare winst. Uiteindelijk is bijvoorbeeld 1,7 keer sneller ook duidelijk merkbaar.

We hebben Dell EMC ook gevraagd waar deze prestatiewinst nu precies vandaan komt, want we zijn toch een beetje gewend dat nieuwe hardware met nieuwe technologie vaak verantwoordelijk is voor een verbetering van de prestaties. Met nieuwe firmware kunnen soms wel een paar procentpunten worden gewonnen, maar een verdubbeling horen we eigenlijk nooit.

Volgens de mensen van Dell EMC, voormalig EMC, is dit mede te danken aan het feit dat EMC nu onderdeel is van Dell Technologies. Hierdoor is er meer kennis in het bedrijf gekomen en zijn er meer faciliteiten beschikbaar om processen te optimaliseren. In dit geval is er een uitgebreide analyse gedaan want er allemaal komt kijken bij het opslaan van data op een Dell EMC-server. Vervolgens zijn de traagste aspecten in dit proces onder een vergrootglas gelegd en is gekeken waar er nog verbeteringen mogelijk waren.

Uiteindelijk is de werking van de technologie op de schop genomen en zijn processen geoptimaliseerd. Een voorbeeld dat we kregen is dat processen in slaap worden gebracht als ze idle zijn en niet worden gebruikt. Een proces uit zijn slaap halen kost een aantal seconde en kan in de praktijk zorgen voor een enorme vertraging. Dit proces is nu aangepast, zodat processen veel minder snel in slaap worden gebracht maar langer worden aangehouden. Op deze manier reageren ze sneller. Ook is de manier waarop data wordt geschreven verder geoptimaliseerd. Dell EMC werkt wel nog steeds met het principe dat alle data wordt weggeschreven naar een RAID 10-array, waarna de data vervolgens wordt verplaatst naar een RAID 5-array.

Alle klanten met een Dell EMC-opslagserver kunnen zonder problemen upgraden naar deze nieuwe firmware. Alle data blijft ook gewoon intact en ze hoeven niet te vrezen voor dataverlies is ons verteld. De nieuwe firmware is al uitgebreid getest en inmiddels actief bij meer dan 100 klanten.