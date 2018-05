Netgear introduceert vier Smart Managed Pro Switches met PoE+

Netgear maakt vier nieuwe Gigabit-switches met Power-over-Ethernet (PoE+) en SFP-poorten beschikbaar voor fiber uplinks. De nieuwe 24- en 48-poorts Smart Managed Pro Switches zijn geschikt voor kleine bedrijven, specifiek ontworpen voor geconvergeerde netwerken waarin stem, video, data en Internet of Things allemaal via één platform lopen.

Het zijn organisaties in bijvoorbeeld de horeca, catering, eductie en retail die Netgear wil ondersteunen. Vanwege hun drukbevolkte netwerk, met onder meer VoIP-telefoons en IP-beveiligingscamera’s, bieden netwerkswitches die PoE ondersteunen uitkomst. Zo kan de netwerkmanager apparaten op het netwerk aansluiten met een kabel die voor zowel verbinding als energie zorgt. Daarnaast vragen draadloze 802.11ac Wave 2-access points en HD-beveiligingscamera’s om PoE+ (802.3at).

De vier nieuwe switches die op de markt verschijnen heten GS728TPv2, GS728TPPv2, GS752TPv2 en GS752TPP. Bij de GS728TPv2 wordt 190W PoE+ verdeeld over 24 poorten, bij de GS752TPv2 380W over 48 poorten, bij de GS728TPPv2 380W over 24 poorten en bij de GS752TPP 760W over 48 poorten. Zelfs met verkeer op alle poorten moeten de switches in alle stilte draaien, door de temperatuur- en belastinggestuurde ventilatorsnelheden.

Beveiliging

Netgear rust de nieuwe switches uit met nieuwe beveiligingsmogelijkheden. De Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Snooping zorgt er daarbij voor dat enkel DHCP-servers reageren op DHCP-verzoeken en netwerkdata doorsturen naar cliënten. Het biedt ook de mogelijkheid te bepalen hoe vaak er verkeer wordt verstuurd in reactie op DHCP-verzoeken op clientpoorten, wat de impact van DHCP Denial of Service-aanvallen van een individuele client of toegangspoort vermindert.

Daarnaast is er Dynamic Address Resolution Protocol (ARP) Inspection (DAI), dat ARP-pakketjes inspecteert op het Local Area Network (LAN). De informatie in de DHCP snooping-database op de switch wordt gebruikt om de ARP-pakketjes te valideren en te beschermen tegen ARP spoofing/poisoning/cache poisoning.

Netwerktools

De switches worden uitgerust met een aantal netwerktools, waaronder Multicast VLAN Registration (MVR). Dit zorgt ervoor dat multicast-verkeer kan worden beperkt tot een specifiek VLAN in een multicastdomein, zodat ontvangers in andere VLAN’s zich bij de bronnen in het specifieke VLAN kunnen voegen en multicast traffic kunnnen ontvangen. Andere mogelijkheden somt Netgear als volgt op:

Full line-rate Gigabit-connectiviteit – voor efficiënte en snelle verbinding

Traffic priority-instellingen – voor geoptimaliseerde stem-, data- en videoconvergentie (DiffServ QoS)

Intuïtieve configuratie van mediastreaming en audiovisuele data – Audio-Visual over Internet Protocol (AV-over-IP) met de mogelijkheid tot multicast. AV-over-IP vergroot flexibiliteit door de limieten aan het aantal bronnen, bestemmingen en afstand op te heffen.

Registratie (MVR) – IGMP Snooping zorgt ervoor dat switches kunnen luisteren naar IGMP-rapportage en laat boodschappen achter om te bepalen welke hosts geïnteresseerd zijn in het ontvangen van multicast-verkeer op een VLAN, en zo onnodige flooding van multicast-verkeer op switch-poorten te beperken.

Volledige IPv6-support – vermindert netwerkbeperkingen die het gevolg zijn van IPv4-restricties

Krachtige motor – alle poorten zijn geschikt voor PoE+, en daarmee geschikt voor gebruik in bedrijven die veel vragen op het gebied van PoE.

De vier nieuwe Netgear Smart Managed Pro Switches zijn per direct beschikbaar. Regionale variatie kan van invloed zijn op de verkoopprijs. Niet alle modellen zijn direct vindbaar op het internet. De GS752TPv2 kost zo’n 600 euro en de GS728TPPv2 zo’n 500 euro.