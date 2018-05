LinkedIn AI Academy schoolt werknemers bij in artificiële intelligentie

LinkedIn lanceert intern het opleidingsprogramma ‘AI Academy’. Daarmee wil het zijn werknemers leren hoe ze artificiële intelligentie kunnen inzetten in hun dagelijks werk.

De motivatie voor de oprichting van het programma komt voort uit de strijd om talent die hevig woedt in Silicon Valley. Specialisten in artificiële intelligentie en machine learning zijn momenteel erg gewild bij de grote technologiebedrijven. Die ondervinden vaak problemen bij het schalen van AI-implementaties vanwege een gebrek aan kennis bij het personeel.

“Tegenwoordig kunnen topuniversiteiten niet snel genoeg afgestudeerden met de vereiste AI-vaardigheden afleveren. Bedrijven over de hele wereld strijden fel voor deze mensne, zonder wie ze niet kunnen hopen om concurrentieel te blijven. LinkedIn is geen uitzondering”, schrijft Craig Martell, hoofd van Science and Engineering bij LinkedIn, in een blogpost.

De AI Academy is bedoeld om werknemers in verschillende functies, met verschillende vaardigheden en kennisniveaus, in artificiële intelligentie te onderwijzen. De trainingen worden geleid door de experts van LinkedIns AI-team.

Ontwikkelaars kunnen bijvoorbeeld een cursus van vijf dagen volgen, waarin ze leren hoe een AI-product van begin tot einde wordt gemaakt. Daarna volgt een stage van een maand bij het AI-team om die kennis in praktijk om te zetten. Voor productmanagers en bedrijfsleiders is dan weer een cursus van een dag uitgewerkt om hun de nodige kennis bij te brengen voor het beheren van AI-producten.

“Na het voltooien van die cursussen hebben de deelnemers een beter begrip van één van de grootste uitdagingen bij toegepaste AI: weten welke problemen oplosbaar zijn met AI en welke niet”, schrijft Martell. “Naast deze use-cases willen we het programma uitbreiden naar werknemers die werken met AI-gebruikers, zoals onze verkopers en recruiters.”