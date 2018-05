Office 2016 for Mac krijgt toegang tot Google kalender en contacten in Outlook

In de nieuwe Office 2016 for Mac versie 16.13 zitten verschillende nieuwe functies, maar de meest in het oog springende is toegang tot de Google kalender en contacten in Outlook. Wie zijn Gmailaccount al gebruikt in Outlook moet nu enkel zijn account verifiëren om de nieuwe functie te activeren.

Office 2016 for Mac heeft een nieuwe update gekregen met een aantal patches en nieuwe functies. De meest opvallende is ondersteuning voor Google kalender en contacten in Outlook. De uitgebreide lijst met andere optimalisaties vind je hier. Voor de duidelijkheid: Gmailberichten kon je al wel ontvangen in de Mac-versie van Outlook. Indien je die al hebt geconfigureerd, moet je enkel je account vernieuwen om toegang te krijgen.

Alle Office 2016 for Mac-gebruikers moeten de functie onmiddellijk zien wanneer ze de update doorvoeren, maar Office 365-klanten hebben die garantie niet. Daar wordt de functie stelselmatig uitgerold naar de abonnees, zodat je mogelijk de nieuwe functie niet onmiddellijk kan zien in Outlook.

Verder bevat de nieuwe update eindelijk de mogelijkheid om te chatten met je medewerkers wanneer je samen in een Word-, Excel- of Powerpointdocument werkt. Je kan voortaan ook de LinkedIn assistent gebruiken in Word om op een eenvoudige manier een C.V. te maken met jouw werkervaring, werkverleden en andere details. Je kan die functie vinden onder de ‘Controleren’-tab.